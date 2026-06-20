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Глобите за нарушения могат да варират от 1000 до 50 000 евро
След като български гражданин беше задържан в Солун заради полет с дрон над бивша военна база, експерти напомнят, че в Гърция нарушенията при използването на безпилотни летателни апарати могат да доведат до сериозни санкции.
Случаят е от района на бившия военен лагер „Фармаки“, разположен в близост до жилищни сгради и летището в Солун. По сигнал на гражданин полицията е установила летящ дрон в района, а впоследствие е открила устройството в автомобила на 35-годишния българин. При проверката са намерени и термовизионни изображения на военното съоръжение. Първоначално сънародникът ни е бил арестуван по подозрение в шпионаж, но впоследствие е освободен при определени условия. По данни от разследването той е обяснил, че е тествал новия си дрон, без да знае какъв обект заснема.
Лицензираният дрон оператор Симон Кранц обясни, че макар базата да е изоставена, тя се намира в контролираната зона на летището в Солун и е включена в списъка на местата с ограничен достъп. „Няма значение дали на мястото има секретна информация. Важното е, че обектът попада в зона с ограничения за полети“, посочи той.
Освободиха българина, задържан в Гърция по подозрение в шпионаж с дрон
Според експерта използването на термовизионна камера допълнително е привлякло вниманието на властите, тъй като чрез нея могат да се установяват признаци за човешко присъствие и други детайли, които не се виждат с обикновена камера.
Кранц подчерта, че много туристи не са наясно с ограниченията за използване на дронове. По правилата на Европейския съюз е забранено летенето над места, където има струпвания на хора, включително над препълнени плажове, където подобни нарушения често остават незабелязани.
В Гърция съществува специална онлайн карта, на която са обозначени зоните със забрана за полети. Сред тях попадат районите около летища, военни обекти, археологически обекти и територии, засегнати от горски пожари. Според гръцкото законодателство полет в близост до летище може да доведе до разследване, глоба, конфискация на оборудването и дори наказателни обвинения. При заснемане на военни обекти случаят може да бъде разглеждан като заплаха за националната сигурност.
Експертът предупреди, че подобни случаи не са изолирани, а санкциите могат да бъдат значителни. „В големите градове има множество зони, над които е забранено да се лети – военни обекти, затвори и археологически обекти. Понякога ограниченията не са достатъчно видими и човек трудно може да разбере, че навлиза в забранена зона. При съмнение полицията извършва проверка и разследване“, обясни Кранц.
По думите му глобите за нарушения при използването на дронове в Гърция могат да варират от 1000 до 50 000 евро в зависимост от тежестта на нарушението.
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