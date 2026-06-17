Новините на NOVA България Времето Начало Новините на NOVA Прогноза за времето (17.06.2026 - обедна) Начало България Прогноза за времето (17.06.2026 - обедна) Начало Времето Прогноза за времето (17.06.2026 - обедна) Прогноза за времето (17.06.2026 - обедна) 17 юни 2026 12:39 Прогноза за времето (17.06.2026 - сутрешна) Прогноза за времето (16.06.2026 - обедна) Прогноза за времето (16.06.2026 - сутрешна) Прогноза за времето (15.06.2026 - обедна) Прогноза за времето (15.06.2026 - сутрешна) Прогноза за времето (14.06.2026 - обедна) Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК. Редактор: Цветина Петрова Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България „Прогресивна България“ номинира Асен Меджидиев за подуправител на НЗОК Българският парламент осъди палежа на дипломатическите автомобили в Скопие Валентина Каролева: Как се „отглежда” щастие след болката Взеха шофьорската книжка на 19-годишна с 10 фиша за различни нарушения Димитрина Горанова: В Гърция ресторантьорските услуги са на по-достъпно ниво, отколкото по българските курорти Петима задържани след масов бой в Гърмен Българските евродепутати с писмо за палежа на колите пред посолството в Скопие Има ли алтернатива за управлението на страната сред опозиционните партии Двама загинали и трима тежко ранени при челна катастрофа в Благоевградско Продължава издирването на 47-годишния мъж от Казанлък Хормони, кожа и храносмилане: Скритата роля на дисбиозата в ежедневното ви благополучие Д-р Влатко Глигоров: Реализацията на детска болница е повече политически, отколкото експертен или финансов въпрос Експерти: Новата платформа СИГМА е добра първа стъпка към прозрачност, но има ограничени функции Пламен Абровски обяви, че сигналите за натиск върху земеделски производители са насочени към КЗК „Край на безобразните обществени поръчки“: Радев представи функциите на системата СИГМА В очакване на президентския вот: Грешка ли ще бъде нов „ремонт” на Изборния кодекс? Камион удари мост и затвори пътя Китен - Бургас (СНИМКИ) „Числата на седмицата”: България е сред най-богатите на минерални води държави в Европа 15 години по-късно: Бургас си спомня за трагедията с 12-годишната Валя, убита на пешеходна пътека Дронове ще следят за нарушения по време на новата акция на МВР Кафе и торта за 27 евро в Созопол: Какво получаваме срещу парите си по морето Колко струва обяд по Черноморието: От цаца за 3 евро до омар за 160 евро Петролът поевтинява, но кога ще паднат цените на колонката Млада жена пострада тежко след удар от електрическа тротинетка в Бургас Изследват „Баба Алино” с въздушно лазерно сканиране Седмокласници и десетокласници се явиха на НВО по БЕЛ След градушката в Неделино: Каква помощ ще получат най-силно засегнатите Депутатите замразиха заплатите си на нивата от месец март Кабинетът ще предложи временно изпълняващ председател на Държавна агенция „Разузнаване” Мариан Маринов е избран за и.ф. директор на Националната следствена служба Прогноза за времето (17.06.2026 - сутрешна) Издирват 47-годишен мъж от Казанлък (СНИМКА) Емоционалната регулация и българският жестов език: Как тялото говори без думи Красимир Георгиев: Българските шофьори живеят с манията, че са най-добри, най-хитри, най-безсмъртни Милен Керемедчиев за Северна Македония: България трябва да има спокойна позиция и да не се поддава на провокации Хиляди автоманиаци и ентусиасти се потопиха в света на суперколите на MADNESS – Street & Power Auto Expo 2026 (ВИДЕО+СНИМКИ) "Не сте сами" срещу зависимостите Колко ще спести бюджетът, ако държавните служители започнат да плащат осигуровки "Челюсти": Как Европа ще реши проблема с мигрантите? Нови камери на пътя ще следят за скорост, ГТП, „Гражданска отговорност” и колани Гълъб Донев: Администрация с висока професионална експертиза и без политически обвързаности е най-добрата имунна система на държавата Силна градушка унищожи посеви в общините Неделино и Ардино (СНИМКИ) Любомир Дацов: Ако дефицитът се управлява, дългът няма да бъде грижа Единият шофьор от катастрофата на „Челопешко шосе“ се движил със 113 км/ч при разрешени 60 Корпорация „КУБ“ отвърна на обвиненията за „незаконния град“ край Варна Премиерът пред КНСБ: Работим за изсветляване на икономиката и насърчаване на заетостта Какви дипломатически мерки трябва да се предприемат след палежа на двете български коли в Скопие Жена загина, а петима са ранени при тежка катастрофа на пътя Велинград - Разлог ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА