Първият успех на Канада на световни финали беше помрачен от тежка контузия, изпратила техен футболист в болница. А с много текила и бира Мексико отпразнува класирането си за елиминациите на Мондиала, като победи Южна Корея с 1:0.

В Гуадалахара единствения гол отбеляза Луис Ромо. Така футболистите на Мексико успяха да отговорят на своите взискателни привърженици, освирквали ги преди почивката заради представянето им. Оглушителният звук на Естадио Акрон в определени моменти е надхвърлил 150 децибела.

Далеч по-дружелюбни се оказаха местните на една от страните домакин на Мондиала към феновете на Южна Корея, пристигнали в Мексико. Признаци за това имаше из целия център на Монтерей, където собствениците на магазини продават фигури на южнокорейската момчешка група Stray Kids и възглавници с лицата на суперзвездите от BTS.

Канадци отпразнуваха историческа победа на Мондиал 2026 край Ниагарския водопад (ВИДЕО)

Във Ванкувър шоуто бе запазено за Джонатан Дейвид, който се превърна във втория футболист от началото на Мондиала с хеттрик след Лионел Меси при успеха на Канада над Катар с 6:0. Празникът на „кленовите листа” бе помрачен от тежката контузия, която претърпя Исмаел Коне. Полузащитникът получи фрактура на левия крак и веднага бе откаран в болница.

Във втория изцяло европейски сблъсък от старта на турнира Швейцария изравни най-убедителната си победа на световни финали, триумфирайки над Босна и Херцеговина с 4:1.

В ранния двубой за вечерта Чехия и Република Южна Африка завършиха 1:1. Мачът ще се запомни с това, че бе ръководен от съдийска бригада, изцяло съставена от жени, което се случва за първи път на световни финали.

Редактор: Цвета Лазаркова