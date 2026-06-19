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Еуфорията сред феновете беше толкова голяма, че някои от тях вече мечтаят за най-големия възможен успех
Стотици канадци и туристи се събраха край Ниагарския водопад, за да проследят мача между Канада и Катар от Световното първенство по футбол. Националният отбор на Канада постигна убедителна победа с 6:0, с което практически си осигури място в елиминационната фаза на турнира. Успехът е исторически за страната, тъй като това е първата победа на Канада на световно първенство по футбол.
Феновете посрещнаха успеха с прегръдки, аплодисменти и танци.
Мексико продължава напред на Мондиала, Канада победи Катар с 6:0
„Нереално е. Тук сме за първата победа на Канада на Световно първенство, при една от най-известните природни забележителности на страната. Преживяването е невероятно“, сподели привърженикът Дилън Макалийр.
„Всички подкрепят Канада и са толкова щастливи. Уникално преживяване“, каза Марсела Фернандес.
Еуфорията сред феновете беше толкова голяма, че някои от тях вече мечтаят за най-големия възможен успех. „Няма никакво съмнение, че Канада ще спечели Световното първенство. Усещам го“, заяви Наджиб Батайне.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Дарина Методиева
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