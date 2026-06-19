Стана ясен първият отбор, който продължава към 16-тина финалите на Мондиала. Едната държава домакин - Мексико, която победи Южна Корея с минималното 1:0.



А в един от най-резултатните мачове на това световно, Канада постигна първата си историческа победа на такъв форум, като разгроми Катар с 6:0, а Джонатан Дейвид се отчете с хеттрик. Така канадците излязоха първи в група B, но с равни точки с швейцарците, които вкараха 4 гола на Босна и Херцеговина в последните 15 минути от срещата.

Кристиано Роналдо и Португалия завършиха 1:1 срещу ДР Конго

Редактор: Ивета Костадинова