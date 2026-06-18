Поредна сензация на Световното първенство. Демократична република Конго спечели първата си точка на Мондиала, след равенство 1:1 срещу един от фаворитите - Португалия. Така те помрачиха старта на рекордното шесто световно първенство за звездата на съперниците си - Кристиано Роналдо.



В другите двубои - Англия победи Хърватия с 4:2. Гана надви Панама по драматичен начин с попадение в добавеното време, а Колумбия не срещна затруднения срещу Узбекистан и спечели мача с 3:1.

Мондиал 2026: Лионел Меси стана най-резултатният футболист на първенството

Редактор: Ивета Костадинова