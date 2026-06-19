Полският президент Карол Навроцки заяви, че е решил да лиши украинския си колега Володимир Зеленски от най-високото държавно отличие на Полша - "Ордена на Белия орел". Повод за това стана възмущение, предизвикано от лидера на Украйна във Варшава, след като преименува армейско подразделение на името на бунтовници националисти, избили множество поляци през Втората световна война, предаде "Ройтерс".

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Зеленски към Навроцки: Ако падне Украйна, Полша е следващата

Украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че Полша е допуснала "стратегическа грешка" с решението на президента. "Решението да се отнеме на президента на Украйна "Ордена на Белия орел" е стратегическа грешка на президента на Полша, която служи единствено в полза на Москва", написа украинският първи дипломат във Facebook.

Редактор: Станимира Шикова