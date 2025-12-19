Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в президентския дворец във Варшава, където бе посрещнат от своя полски колега Карол Навроцки.

След официалното посрещане и преглед на почетния караул, двамата президенти, заедно с делегациите от двете страни, пристъпиха към преговори.

Очаква се, че след разговори на четири очи между държавните глави, както и срещи в състав пълни делегации, президентите ще дадат съвместна пресконференция пред медиите.

След това Зеленски ще положи венец на Гроба на незнайния воин. Програмата на посещението му във Варшава включва срещи и с председателя на полския Сейм Влоджимеж Чажасти и председателката на Сената Малгожата Кидава-Блонска.

Посещението ще приключи с разговори между украинския президент и полския министър-председател Доналд Туск.

Редактор: Цветина Петкова