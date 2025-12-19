Лидерите на ЕС постигнаха споразумение да предоставят на Украйна заем в размер на 90 милиарда евро, за да покрият предстоящия бюджетен дефицит, но не успяха да се договорят за използването на замразените руски активи за осигуряване на средствата.

Споразумението, което беше постигнато след повече от ден преговори на срещата на върха в Брюксел, дава на Киев така необходимата финансова подкрепа в момент, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп настоява за бързо споразумение за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна.

Европейски лидери представиха проектопредложение за използването на замразените руски активи

„Имаме споразумение. Решението да се предостави подкрепа от 90 милиарда евро на Украйна за 2026-27 г. е одобрено. Поехме ангажимент и го изпълнихме“, написа в X председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

We have a deal.



Decision to provide 90 billion euros of support to Ukraine for 2026-27 approved.



We committed, we delivered. — António Costa (@eucopresident) December 19, 2025

Заемът за Украйна, договорен тази нощ от Европейския съвет, ще бъде изтеглен само от държавите в ЕС, които желаят да се включат, уточни председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на пресконференция след края на последното за годината заседание на европейските лидери в Брюксел.

We gathered today with a clear objective:



to address Ukraine’s pressing financing needs.



We delivered.



90 billion euro for the next two years through EU borrowing on the capital markets ↓

https://t.co/DPQcTkDPX8 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 19, 2025

Тя посочи, че заемът от 90 милиарда евро ще бъде взет от международните пазари по процедурата на ЕС за т. нар. засилено сътрудничество, при която участват държавите, изявили желание и с възможност за останалите да се присъединят, ако и когато пожелаят. Ясната ни цел е постигането на справедлив и траен мир в Украйна, каза Фон дер Лайен.

Замразените руски активи – голямото предизвикателство пред Европейския съвет

"Ясното ни послание към Русия е - не постигнахте целите си в Украйна! Европа ще продължи подкрепата за Украйна, докогато е необходимо. Русия трябва да преговаря и да приеме, че не може да спечели войната", каза председателят на Европейския съвет Антонио Коща и добави, че ЕС си запазва правото да използва запорираното руско имущество за погасяване на този заем.

"Не целим продължаването на войната, днешните решения са важен принос за постигането на справедлив и траен мир. Единственият начин Русия да седне на масата за преговори е Украйна да бъде силна", посочи той.

След над 17 часа преговори Европейският съвет реши да предостави на Украйна безлихвен заем за следващите две години. Средствата ще бъдат върнати от Украйна, ако Киев получи обезщетение за войната от руската страна.

"Днес бяхме подложени на истинско изпитание. Бяхме изправени пред въпроса дали наистина разбираме предизвикателствата на геополитиката, дали наистина виждаме провокациите на новия световен ред и дали имаме с какво да им противодействаме. И искам да кажа, че отговорът е категорично „да“: Европа е разбрала какво е заложено на карта и е демонстрирала своята суверенност", заяви германският канцлер Фридрих Мерц.



Редактор: Цветина Петкова