Лидерите на Европейския съюз предлагат заем за репарации за Украйна, който да бъде обезпечен с парични средства, свързани със замразените руски активи. Това показва проектодокумент, с който се е запознала агенция "Ройтерс" и който все още подлежи на промени.

Според проекта държавните и правителствените ръководители на ЕС ще призоват европейските институции спешно да приемат необходимите правни инструменти за създаването на такъв заем. В документа са посочени и редица условия, които трябва да бъдат спазени. Сред тях са пълното зачитане на договорните задължения към притежателите на активи, равнопоставеното им третиране, спазването на двустранните договори за защита на инвестициите, както и изискването средствата да бъдат използвани за подкрепа както на отбранителната индустрия на ЕС, така и на тази на Украйна. Проектът предвижда заемът за репарации да осигури финансова подкрепа за Украйна, включително за военните ѝ нужди, считано от второто тримесечие на 2026 г.

Замразените руски активи – голямото предизвикателство пред Европейския съвет

Текстът, отнасящ се до заема, е поставен в квадратни скоби, което означава, че предложението все още не е официално одобрено и може да бъде променено в хода на продължаващите преговори.

Лидерите от Европейския съюз се споразумяха на днешната среща на върха в Брюксел да работят по вариант за финансиране на Украйна през 2026 г. и 2027 г. чрез използването на замразени руски активи, вместо чрез съвместно отпускане на средства от блока. Това заяви полският премиер Доналд Туск, цитиран от "Ройтерс".

"Определено постигнахме пробив. Това означава, че използването на руски активи за Украйна ще бъде оправдано и ще е добро за Европа, но някои държави ще се борят до край да максимизират гаранциите за самите тях", каза пред журналисти Туск.

От общо 210 млрд. евро замразени руски активи в ЕС след началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г., 185 млрд. евро се държат от белгийския депозитар "Юроклиър" (Euroclear) и Белгия има опасения, че Москва може да предприеме ответни мерки срещу нея, ако страната се съгласи с плана на Европейската комисия.

"Предстоят ни технически разговори, защото изложените на най-голям риск от руски ответни действия държави, ще искат гаранции", каза Туск.

Редактор: Дарина Методиева