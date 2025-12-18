Снимка: iStock
По-голямата част от тях се държат от белгийската финансова институция
Лидерите на страните членки на Европейския съюз са изправени пред важно решение по време за започващия днес последен за годината Европейски съвет – да предоставят ли десетки милиарди евро от замразените руски активи на Украйна. По-голямата част от руските активи в Евросъюза, на стойност 210 млрд. евро, се държат от белгийската финансова институция Euroclear. За да бъдат използвани те за финансиране на Украйна, лидерите от ЕС трябва да убедят Белгия, че няма да я оставят сама, ако Русия заведе дело в международните съдилища и евентуално го спечели.
Една от възможностите за финансиране на Украйна би била ЕС да заеме необходимата сума срещу гаранция от собствения си бюджет и след това да отпусне парите на Украйна. Такава стъпка обаче би изисквала единодушие сред 27-те страни от ЕС, а приятелски настроената към Москва Унгария вече заяви, че ще наложи вето. Друга възможност е всяка желаеща страна от ЕС да събере сама средства на пазара и да ги прехвърли на Киев, но това би означавало увеличаване на и без това високите нива на дълг и дефицит и липса на дългосрочна финансова сигурност за Украйна. Според европейски дипломати използването на руските активи е на практика единствената възможност и се ползва с подкрепата на повечето страни, тъй като гарантира голяма сума за Украйна, без да увеличава националния дълг или да изисква незабавни фискални усилия.
Желязков ще участва в редовното заседание на Европейския съвет
ЕС иска да продължи да финансира Украйна и да я подкрепя в борбата, защото счита войната на Русия за заплаха за собствената си сигурност. Лидерите на 27-те също така са заинтересовани да покажат влиянието и силата на европейските страни, след като миналата седмица американският президент Доналд Тръмп ги нарече „слаби“.
Залогът е голям, защото без финансовата помощ на ЕС Украйна ще остане без средства през второто тримесечие на следващата година и най-вероятно ще загуби войната с Русия. ЕС се опасява, че това ще доведе до по-голяма заплаха от руска агресия срещу 27-те.
