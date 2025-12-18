Лидерите на страните членки на Европейския съюз са изправени пред важно решение по време за започващия днес последен за годината Европейски съвет – да предоставят ли десетки милиарди евро от замразените руски активи на Украйна. По-голямата част от руските активи в Евросъюза, на стойност 210 млрд. евро, се държат от белгийската финансова институция Euroclear. За да бъдат използвани те за финансиране на Украйна, лидерите от ЕС трябва да убедят Белгия, че няма да я оставят сама, ако Русия заведе дело в международните съдилища и евентуално го спечели.

Една от възможностите за финансиране на Украйна би била ЕС да заеме необходимата сума срещу гаранция от собствения си бюджет и след това да отпусне парите на Украйна. Такава стъпка обаче би изисквала единодушие сред 27-те страни от ЕС, а приятелски настроената към Москва Унгария вече заяви, че ще наложи вето. Друга възможност е всяка желаеща страна от ЕС да събере сама средства на пазара и да ги прехвърли на Киев, но това би означавало увеличаване на и без това високите нива на дълг и дефицит и липса на дългосрочна финансова сигурност за Украйна. Според европейски дипломати използването на руските активи е на практика единствената възможност и се ползва с подкрепата на повечето страни, тъй като гарантира голяма сума за Украйна, без да увеличава националния дълг или да изисква незабавни фискални усилия.

ЕС иска да продължи да финансира Украйна и да я подкрепя в борбата, защото счита войната на Русия за заплаха за собствената си сигурност. Лидерите на 27-те също така са заинтересовани да покажат влиянието и силата на европейските страни, след като миналата седмица американският президент Доналд Тръмп ги нарече „слаби“.



Залогът е голям, защото без финансовата помощ на ЕС Украйна ще остане без средства през второто тримесечие на следващата година и най-вероятно ще загуби войната с Русия. ЕС се опасява, че това ще доведе до по-голяма заплаха от руска агресия срещу 27-те.

