Европейската комисия представи план за отпускане на голям репарационен заем за Украйна, обезпечен със стойността на замразените руски държавни активи, задържани в ЕС. Схемата предвижда заем в размер до 165 млрд. евро, като част от по-широк финансов пакет, който може да достигне 210 милиарда.

От тази сума около 140 млрд. евро идват от активи, държани в централното депозитарно учреждение Euroclear в Белгия, а останалите около 25 милиарда са в частни банки из целия ЕС.

Държавите членки на ЕС ще трябва да гарантират кредита — това означава, че всяка страна поема част от финансовия риск по съответния дял. Най-много ще плати Германия - 52 млрд. евро, следвана от Франция - 34 млрд. евро, пише Politico.

За България, при пакет от финансиране в общ размер от 210 млрд. евро, гаранцията би била в размер на 1,2 млрд. евро. Това представлява 0,6% от брутния национален доход - икономически показател, който измерва общия доход, получен от жителите на една държава, независимо дали този доход е спечелен в страната или в чужбина.

Как ще работи кредитът

Заемът не предвижда конфискация на активите - капиталът остава замразен. Средствата ще бъдат предоставени на Киев на траншове и може да се използват както за нуждите на отбраната, така и за бюджетни цели. Украйна трябва да върне кредита, само ако Русия плати репарации за нанесените щети - условие, което според мнозина е малко вероятно да бъде изпълнено.

Основният противник на плана е Белгия. Правителството ѝ и ръководството на Euroclear предупреждават, че използването на активите крие сериозни финансови, юридически и репутационни рискове.

Според белгийските власти, ако Русия поиска връщане на активите - например в случай на отмяна на санкциите, Белгия може да бъде единствено натоварена с отговорността по връщането, освен ако не бъдат подписани гаранции от всички страни в ЕС. ЕК и някои държави членки предлагат тези гаранции да дойдат от целия блок, а не само от Белгия, като по този начин рискът ще се разпредели справедливо.

Юридическият механизъм е сложен: средствата не се взимат, а се използват като обезпечение, така че формално няма конфискация.

Реакции и позиции

Представители на ЕС, подкрепящи плана, смятат, че това е един от малкото реални начини да осигурят финансиране за Украйна, след като подкрепата от САЩ намалява. Част от критиците наричат плана „финансово инженерство“ с несигурен изход, защото, ако Русия не плати репарации, активите ще останат замразени дълго, а Украйна ще бъде все така уязвима.

Ако планът бъде приет, това би могло да осигури на Украйна жизненоважни средства за още няколко години, но само при благоприятен сценарий за изплащане на дълга чрез руските репарации, пише още Politico.

