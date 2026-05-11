Външните министри на държавите членки на Европейския съюз се събират на среща в Кипър. По време на заседанието на съвета ще бъдат обсъдени отношенията на Съюза със страните от Западните Балкани и ситуацията в Близкия Изток и Украйна.

Външните министри на ЕС на среща в Люксембург, обсъждат Украйна и Близкия изток

В срещата участие ще вземат още външните министри на Канада, Украйна и държавите от Западните Балкани. България за пръв път ще бъде представена от новия външен министър Велислава Петрова.

