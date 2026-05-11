С напредването на възрастта много хора започват да се замислят как да останат здрави и да живеят по-дълго. Лекарите често говорят за физически упражнения, хранене, сън и социални контакти. Но ново проучване сочи, че нещо, което никой не би очаквал, също може да играе роля за крепкото здраве - гласуването.

Изследователи от Университетите в Пенсилвания и Индиана са установили, че за възрастните хора, които участват в избори, може да има по-нисък риск от смърт. Това откритие добавя нов елемент към нарастващото разбиране, че нашите ежедневни действия и социална ангажираност може да повлияят не само на психичното ни състояние, но и на физическото ни здраве.

Снимка: iStock

От много години учените изследват как активното участие в обществения живот може да подобри здравето. Дейности като доброволчество, помощ на другите или участие в социални групи са свързани с по-ниски нива на стрес, по-добро сърдечно здраве и по-приповдигнато настроение. Тези дейности помагат на хората да се чувстват свързани с околните и им дават чувство за смисъл, което е важно за цялостното благосъстояние.

105-годишният д-р Ценов: Младите трябва да гласуват, защото това засяга техният живот

Гласуването обаче е различен вид дейност. За разлика от доброволчеството, където хората могат да видят директен резултат от усилията си, гласуването често се възприема като малък акт с ограничено индивидуално значение. Много хора вярват, че един глас не променя резултата от големи национални избори. Въпреки това, гласуването остава ключова част от гражданския живот и демокрацията.

В ново проучване, публикувано в The Journals of Gerontology, Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, изследователите са проследили група възрастни хора в продължение на много години. Те сравнили хората, гласували на президентските избори през 2008 г., с тези, които не са гласували, и след това проследили тези хора до 15 години, за да видят колко от тях са починали през този период. Резултатите са поразителни. Възрастните хора, които са гласували, са имали по-нисък риск от смърт в сравнение с тези, които не са гласували. Този ефект е бил наблюдаван не само в краткосрочен план, но и в рамките на 10 и дори 15 години. Интересното е, че ползата е най-силна сред хората, които още в началото на изследването са били в по-лошо здраве.

Изследователите внимателно проверили дали други фактори биха могли да обяснят резултатите. Те разгледали разликите в доходите, образованието, политическите възгледи и общата социална активност. Дори и след отчитане на тези фактори, връзката между гласуването и по-ниската смъртност се запазва.

Друго изненадващо откритие е, че ползата не зависи от това как са гласували хората. Независимо дали са упражнили правото си на вот лично, или са използвали други методи, положителният ефект е сходен. Няма значение и дали избраният от тях кандидат е спечелил или загубил изборите.

Снимка: iStock

Защо тогава гласуването може да е свързано с по-добро здраве? Едно възможно обяснение е, че гласуването дава на хората чувство за контрол и смисъл. Участието в национално събитие може да помогне на хората да почувстват, че са част от нещо по-голямо от самите тях. Това чувство за принадлежност може да намали стреса и да подобри емоционалното здраве, което от своя страна може да подпомогне физическото здраве. Гласуването може също да насърчи хората да останат умствено активни и ангажирани с обществото. Поддържането на ума активен е важно с напредването на възрастта и е свързано с по-добри резултати за здравето. Освен това хората, които гласуват, са по-склонни да останат информирани, свързани и ангажирани в своите общности.

Важно е обаче да се отбележи, че изследването показва връзка, а не пряка причинно-следствена зависимост. То не доказва, че само гласуването кара хората да живеят по-дълго. Може да има други скрити фактори, които играят роля. Например, хората, които избират да гласуват, може вече да имат навици или черти, които подпомагат по-доброто здраве.

Въпреки тези ограничения, проучването предоставя ценна информация. То подчертава значението на социалното и гражданското участие за здравословното остаряване. Освен това то сочи, че насърчаването на възрастните хора да гласуват може да има ползи, които надхвърлят политическата сфера.

В заключение, изследването предлага нов начин на мислене за здравето. То показва, че малките действия, дори тези, които изглеждат прости или символични, могат да имат дългосрочни ефекти върху благосъстоянието. С провеждането на все повече проучвания в тази област, може да научим още повече за това как обществената ангажираност може да помогне на хората да живеят по-дълго и по-здравословно.

Редактор: Цветина Петрова