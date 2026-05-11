След големия финал на Джиро д’Италия - движението в центъра на София е напълно възстановено. Вчера демонтажните дейности по трасето продължиха до късно вечерта, като част от бул. “Цариградско шосе” остана затворена до 21:00 часа.

Победител в третия етап на жълтите павета е французинът Пол Мание след драматичен финален спринт. Това е втората му победа на българска земя, след като триумфира и в първия етап между Несебър и Бургас.

Джиро д'Италия приключи: Французинът Пол Мание пресече първи финалната линия в София

Вчера, през целия ден, в столицата имаше мероприятия за феновете на колоезденето, а според организаторите отзвукът и ползите от домакинството на България са огромни.

