Седмицата започва с висока степен на неустойчивост. И в понеделник, и във вторник предиобедите ще са преобладаващо слънчеви с условия за понижена видимост в ранните часове. От обяд нататък и през двата дни ще се образуват локални гръмотевични бури с кратък, интензивен валеж и риск от градушка. Температурите призори ще са до 10-15 градуса, следобед – от 20 до 25.





С преминаването на студен атмосферен фронт, средата на седмицата ще е ветровита. Във вторник и сряда поривите на северозападния вятър ще са силни, в сряда до 60-70 километра в час в Дунавската равнина и по южните склонове на Стара планина.



Валежите в средата на периода – сряда и четвъртък ще са локални и на малко места, предимно по планините и тук-там в източна България. В петък следобедни дъждове с гръмотевици се очертава да има в западната половина на страната.



С преминаването на студения фронт температурите ще се понижат. От сряда до петък сутрините ще са хладни и в някои котловини термометърът може да падне и под 5 градуса. Следобедите – 15 – 20 градуса.



По-съществена валежна обстановка е възможно да се оформи през почивните дни, когато ранните прогнози допускат преминаването на циклон. При такъв сценарий в събота ще има гръмотевични бури с риск от градушка в централните и източните райони на страната, в неделя – по-продължителни и напоителни пролетни дъждове.



До 24 май около старта на ученическите балове времето също се очертава нестабилно. Повечето дни ще се движат по схемата – слънчева сутрин, следобедно увеличение на облачността с тенденция към гръмотевична буря с кратък, интензивен валеж. Дневните температури ще са най-често в интервала 20-25 градуса.

