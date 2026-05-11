В рубриката „Новите известни“ ви срещаме с Рада Бонева - позната в социалните мрежи като Thrift Sheep. Тя е сред първите създатели на подкаст съдържание у нас с ясно изразена екологична насоченост. В своя подкаст „Радини вълнения“ Рада разказва за връзката между човека и природата, за живота в синхрон с нея и за малките, но значими избори, които правят ежедневието ни по-устойчиво.

Основните теми, с които хиляди хора я припознават онлайн, са дрехите втора употреба и философията за живот с по-малко отпадъци. Рада започва своя път през 2017 година с блог, посветен на second hand културата - не просто като моден избор, а като начин да се преосмисли консуматорското поведение. Тогава, когато модните блогове са доминиращи, тя избира различен ъгъл - да разказва истории чрез дрехите и да разбива стереотипи.

Днес тя продължава да защитава идеята, че стилът не изисква непрекъснато пазаруване, а осъзнат избор. „Не е нормално всеки нов сезон да имаме изцяло нов гардероб“, казва тя и напомня, че често носим дрехите си едва няколко пъти, преди да се разделим с тях.

Постепенно интересът ѝ се разширява към движението за нулев отпадък - Zero Waste. За Рада това не е крайна цел, а процес. Тя вярва, че устойчивият начин на живот не се случва рязко, а чрез малки, последователни промени, които с времето се превръщат в навик.

В ежедневието си тя прилага десетки практики - от избора на дрехи и храна до начина, по който пътува, използва козметика или съхранява продуктите у дома. Според нея ключът е в разбирането „защо“ - защо правим дадена промяна и как тя влияе върху света около нас.

Рада подчертава, че дори устойчивите практики могат да се изродят в свръхконсумация, ако липсва осъзнатост. Пазаруването на дрехи втора употреба също изисква мярка - важно е да се купува това, което наистина ще бъде носено и обичано.

Тя насърчава хората да си задават прости, но важни въпроси: „Имам ли нужда от това?“, „Мога ли да го използвам повторно?“, „Какво ще се случи с него след това?“. Именно този начин на мислене стои в основата на устойчивия живот.