Продължава разследването след стрелбата по автобус от градския транспорт в Перник. Случаят датира от късните часове на 8 май и предизвика сериозен обществен интерес, особено заради участието на непълнолетни лица.

По време на стрелбата в превозното средство са се намирали шофьорът, кондукторът и трима пътници. За щастие, няма пострадали хора, но са нанесени материални щети - счупени са стъкла на автобуса. Инцидентът е бил възприет като особено опасен, тъй като се е случил на обществено място и е застрашил живота и здравето на граждани.

В ефира на сутрешния блок „Здравей, България“ заместник-директорът на Областната дирекция на МВР в Перник, комисар Кирил Добренов, даде повече яснота по случая. По думите му органите на реда са установили четирима извършители - трима непълнолетни на възраст между 14 и 16 години и един пълнолетен на 18 години. Събраните до момента доказателства сочат, че именно 16-годишният е произвел изстрела.

Оръжието, използвано при инцидента, е пневматично и е било закупено от пълнолетния участник. Комисар Добренов уточни, че този тип оръжие не подлежи нито на разрешителен, нито на уведомителен режим. Въпреки това, законът поставя ограничения относно неговото носене и употреба, като изваждането му на обществено място вече представлява административно нарушение.

Разследването е било подпомогнато от записи от камери за видеонаблюдение, разположени в близост до мястото на инцидента - магазини и аптеки. Благодарение на бързите оперативно-издирвателни действия, извършителите са били установени в рамките на 24 часа. Към момента те са били задържани за срок до едно денонощие, като не е наложена по-тежка мярка за неотклонение.

По информация на полицията, задържаните лица не са имали предишни криминални прояви. Въпреки това, е установено, че непълнолетните са били извън домовете си след разрешения вечерен час, което също представлява нарушение.

Заместник-директорът на ОДМВР-Перник подчерта, че основната отговорност за ефективен контрол върху вечерния час за непълнолетни е на родителите, но също така и на обществото като цяло. По думите му гражданите трябва да сигнализират при нередности, тъй като е невъзможно да има постоянно полицейско присъствие на всяка точка в града.

От страна на полицията се налагат санкции, но те са насочени към родителите, които са допуснали децата им да бъдат извън дома в неразрешеното време. В конкретния случай с четиримата задържани младежи се оказва, че те са останали извън обхвата на полицейските патрули в съответния момент.

Междувременно от Апелативна прокуратура - София съобщиха, че по случая незабавно е образувано досъдебно производство под надзора на прокуратурата в Перник. Макар да няма пострадали, се счита, че е съществувала реална опасност за живота на пътниците, както и на екипа в автобуса.

Разследващите разглеждат деянието като хулиганство, извършено с особена дързост и цинизъм - квалификация, която предполага сериозна наказателна отговорност. Законът предвижда до 5 години лишаване от свобода за подобно престъпление. Към този момент обаче няма повдигнати обвинения и не е ясно дали ще бъдат наложени по-тежки мерки за неотклонение спрямо задържаните.

