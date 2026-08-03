Катастрофа с три леки автомобила блокира частично движението по главния път София - Варна в района на великотърновското село Малки чифлик.

Инцидентът е станал около 11:00 часа в понеделник. По първоначални данни, вследствие на сблъсъка между трите превозни средства, една от колите се е обърнала по таван на пътното платно. Причините за катастрофата все още се изясняват.

Верижна катастрофа затруднява движението по пътя София - Варна край Велико Търново (СНИМКИ)

На мястото незабавно са изпратени екипи на полицията и спешна помощ. Няма данни за сериозно пострадали. Движението се извършва поетапно в едното платно и се регулира на място от служители на „Пътна полиция“. Призовават се всички водачи, преминаващи по участъка, да се движат с повишено внимание, съобразена скорост и да спазват стриктно указанията на полицаите на място.