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Все още не е ясна причината за образувалата се тапа
Километрична опашка от автомобили се образува на автомагистрала „Струма”, непосредствено преди Симитли, преди обяд в понеделник. Движението в района е изключително затруднено, предава БГНЕС.
Все още не е ясна причината за образувалата се тапа.
Ограничават движението на тежкотоварни камиони по "Тракия", "Струма" и през Кресненското дефиле
Редактор: Ина Григорова
Източник: БГНЕС
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