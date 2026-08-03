Все още не е ясна причината за образувалата се тапа

Километрична опашка от автомобили се образува на автомагистрала „Струма”, непосредствено преди Симитли, преди обяд в понеделник. Движението в района е изключително затруднено, предава БГНЕС.

Все още не е ясна причината за образувалата се тапа. 

Ограничават движението на тежкотоварни камиони по "Тракия", "Струма" и през Кресненското дефиле

 

Редактор: Ина Григорова
Източник: БГНЕС

Добави ни в предпочитани източници в Google

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking