Градският транспорт на Пловдив е проблем, който периодично предизвиква бурни дискусии в Общинския съвет на града под тепетата и демонстрации. Сесията на местния парламент започна с протест на гражданската инициатива Сдружение „Пловдив - град за хората“, която от втори път успя да внесе подписката от хиляди пловдивчани за редовен и чист градски транспорт, електронно таксуване и работещи табла по спирките. И още - протестиращите настояват градският транспорт, който се обслужва от частни фирми, да стане изцяло общински.

На заседанието на Общинския съвет се разглежда и предложението на кмета Костадин Димитров всички ученици в Пловдив да пътуват безплатно с градския транспорт от началото на септември. В момента безплатно пътуват само децата до 14-годишна възраст, а новата мярка ще обхване над 20 хиляди ученици.

„Точката официално е включена в дневния ред. Тя е под номер пет и очакваме да бъде разгледана. Надяваме се исканията да бъдат приети така, както сме ги формулирали, а не само пожелателно“, заяви Павел Начев от сдружението в "Здравей, България".

Основното искане е създаването на общински превозвач и постепенното преминаване към общински градски транспорт. Според организаторите това трябва да стане в рамките на четири години, като първата стъпка е закупуването на 100 нови автобуса чрез обществена поръчка.

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„Ако такава беше обявена в началото на годината, когато призовахме за това, Пловдив щеше да има възможност, подобно на София, да получи европейско финансиране. Общината обаче така и не обяви поръчката“, коментира Начев.

Той припомни, че Пловдив е единственият голям град в България, чийто градски транспорт се обслужва изцяло от частни превозвачи. „Общината зависи на 100 процента от частните фирми. По действащия десетгодишен договор могат да се движат автобуси, които вече са на десет години. Ние искаме нови автобуси, достъпни за хора с увреждания и за родители с детски колички“, подчерта той.

По думите на друг член на сдружението след протестите има известни подобрения, но те са недостатъчни. „Електронните табла вече работят на повече места, но това все още не е достатъчно, за да може човек да планира пътуването си. Вече има автобуси с работещи климатици, но това не означава, че всички са такива. Би било прекрасно, ако това беше най-големият проблем на обществения транспорт“, каза той.

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От сдружението настояват общинските съветници да подкрепят всички предложения в подписката, в която се включиха над 1000 граждани. „Ще продължим да защитаваме исканията на пловдивчани. Нека първо видим какво ще се случи на заседанието на Общинския съвет, а след това ще решим какви ще бъдат следващите ни действия“, заяви член на Сдружението „Пловдив - град за хората“.

От Община Пловдив посочват, че всички автобуси вече се движат по график и това е първото лято, в което всички климатици в превозните средства работят. Според местната администрация над 300 електронни табла по спирките вече предоставят информация в реално време за движението на градския транспорт.

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"Днес стартира обществената поръчка за избор на изпълнител по доставката на 20 електробуса, които ще бъдат първата възможност на Община Пловдив да има общински градски транспорт. Тази година за първи път имаме напълно охладени автобуси", заяви кметът Костадин Димитров.

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