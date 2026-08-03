Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова заяви, че не вижда основания за притеснение около разпоредбите в Закона за държавния бюджет, които засягат минималната работна заплата и трудовия стаж.

Коментарът ѝ идва на фона на внесените жалби в Конституционния съд от ГЕРБ-СДС и „Продължаваме Промяната“, както и заявеното намерение на омбудсмана също да сезира съда.

Ефремова говори пред журналисти в Симитли, където участва в отбелязването на 15-годишнината от създаването на Центровете за настаняване от семеен тип за пълнолетни хора с физически увреждания и за лица с деменция.

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„Всеки, който има законово право, може да сезира Конституционния съд. Аз не намирам проблем в текстовете на държавния бюджет и съм убедена, че съдът ще се произнесе в рамките на своите правомощия. Вярвам, че разпоредбите ще останат в сила и ще могат да се прилагат“, посочи социалният министър.

Тя подчерта, че изпълнението на новите бюджетни мерки започва още от днес, като призна, че най-сериозното предизвикателство при подготовката на бюджета е било необходимостта част от социалните разходи да останат без увеличение. „Най-трудно ми беше да приема замразяването на някои социални плащания. Надявам се още през следващата година да разполагаме с по-голям финансов ресурс, който да позволи повишаване на доходите“, каза Ефремова.

По отношение на финансовата устойчивост на Държавното обществено осигуряване тя увери, че няма риск за системата. „Не се притеснявам за стабилността на държавното обществено осигуряване. Бюджетът продължава да осигурява необходимите трансфери - практика, която се прилага от години, за да се запазят сравнително ниски осигурителните вноски“, обясни министърът.

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По думите ѝ правителството ще разчита и на мерки за увеличаване на приходите, които да гарантират устойчивостта на осигурителната система. Ефремова посочи още, че до края на годината се очакват допълнителни приходи в размер на около 130 млн. евро в резултат от увеличението на минималния и максималния осигурителен доход. Според нея това ще осигури по-голям финансов ресурс за социалната система през следващата година.

Редактор: Цветина Петкова