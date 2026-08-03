Конституционният съд може да обедини част от делата, образувани по жалбите срещу бюджета за 2026 г., ако прецени, че предметът им е сходен. Това обясни конституционалистът доц. Христо Орманджиев в ефира на предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

Повод за коментара му са внесените от ГЕРБ-СДС и „Продължаваме Промяната“ искания до Конституционния съд срещу отделни разпоредби от държавния бюджет и бюджета на Държавното обществено осигуряване. Очаква се омбудсманът също да сезира съда заради промените, свързани с минималната работна заплата и признаването на трудов стаж.

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„Исканията са с различен предмет, но някои от тях имат сходство. Моето мнение е, че КС може да стигне до обединяване на част от делата, както се е случвало и при изборни казуси“, заяви доц. Орманджиев.

По думите му пред съда има две възможни развръзки – да установи противоконституционност на оспорените текстове или да отхвърли исканията, ако не открие достатъчно основания. „Ако бъде установена противоконституционност, съответните разпоредби няма да се прилагат. Отношенията след това трябва да бъдат уредени от органа, който ги е приел, а именно Народното събрание“, обясни конституционалистът.

Той уточни, че евентуално решение на Конституционния съд няма автоматично да върне правната уредба към предишното ѝ състояние. Според него при отмяна на определени текстове парламентът ще трябва да предприеме действия, за да запълни възникналата празнота.

„Не става дума непременно за ретроактивен ефект и връщане към старото положение. Логиката на подобно произнасяне е да последва активност от страна на народните представители“, посочи Орманджиев.

Конституционалистът обясни още, че законът не определя твърд срок, в който съдът трябва да приключи разглеждането на делото. Двумесечният срок започва да тече едва след като бъдат събрани всички необходими материали и доказателства. „Законът за Конституционния съд е пестелив по отношение на сроковете. Предвиден е двумесечен срок от момента, в който съдът е събрал всичко необходимо по делото“, каза той.

По думите му към момента има очаквания съдът да се произнесе по жалбите през септември, но това все още не е окончателно определен срок. „Има заявка произнасянето по тези оспорвания да бъде през месец септември. На този етап това са очакванията“, отбеляза доц. Орманджиев.

Той беше категоричен, че сезирането на Конституционния съд не спира действието на бюджета за 2026 г. и не блокира изпълнението му.

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„Самото сезиране на Конституционния съд не пречи на влизането в сила на Закона за държавния бюджет, както и на законите за бюджета на НЗОК и държавното обществено осигуряване. Няма спиране на изпълнението и тези закони вече действат“, подчерта конституционалистът.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петкова