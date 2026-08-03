Двама служители са загинали при експлозия в търговски център в Япония, след като по нареждане на работодателя си се върнали в сградата, за да приберат оборота от касите, съобщават японските медии.

Инцидентът е станал в търговския център Aeon Mall в префектура Кумамото, около час след силното земетресение с магнитуд 6,8 на 28 юли. При труса и последвалата експлозия загинаха общо 38 души, като седем от жертвите били в мола.

Броят на загиналите при земетресението в Япония расте

Работодателят на двамата загинали - веригата за стоки за бита Habita - официално се извини за случилото се. „Изгубихме два безценни човешки живота. Инструкциите, които бяха дадени тогава, бяха неподходящи и искрено съжалявам за тях“, заяви директорът по продажбите на компанията Годжи Юсе, цитиран от NHK.

Една от жертвите е 22-годишната Куруми Отаке. Самоличността на втория загинал служител не е оповестена. Според семейството на Отаке непосредствено след земетресението тя успяла да излезе от сградата и дори се срещнала със свой роднина. Малко по-късно обаче му казала, че трябва да се върне вътре, защото работодателят ѝ ѝ наредил да прибере парите от касата в сейф.

Тази информация била потвърдена и от представители на компанията, които посетили поклонението в нейна памет и поднесли извинения на близките ѝ.

Повечето посетители и служители били евакуирани веднага след труса. Около час по-късно обаче в сградата все още имало част от персонала, когато мощна експлозия разтърсва търговския център.

Редактор: Иван Иванов