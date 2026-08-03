Две катастрофи затрудниха сериозно движението по автомагистрала „Тракия“ в посока София в понеделник сутринта. Инцидентите са станали в участъка между Ихтиман и Вакарел, където се образува колона от автомобили с дължина около 10 км. Няма информация за пострадлаи при инциденти хора.

Катастрофа предизвика километрично задръстване на "Тракия"

На място има екипи на полицията, които регулират движението и работят за възстановяване на нормалния трафик. Шофьорите се призовават да карат с повишено внимание и да бъдат подготвени за сериозно забавяне в района.

Редактор: Цветина Петкова