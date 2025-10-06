Две коли са се ударили в понеделник сутринта на автомагистрала "Тракия" в посока София. Пътният инцидент е станал на 46-и километър на магистралата край Ихтиман, на разклона за Мухово. Най-вероятната причина за сблъсъка е движение с несъобразена скорост и твърде малка дистанция, в комбинация с мократа настилка. Няма информация за пострадали.

Километрично задръстване на "Тракия" край Ихтиман

Движението в района се осъществява в активната лента, съобщиха от АПИ. Оттам призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

