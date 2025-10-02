Километрично задръстване на АМ "Тракия" край Ихтиман, в посока Бургас. За това съобщават пътуващи, които са попаднали в него. Причините са ремонт в този район, както и автомобил, обърнал се по таван на отбивката за Вакарел.

Шофьори споделят, че над час е изчакването в посока Пловдив. По-рано пътуващи по аутобана в обратната посока съобщиха, че и движението на АМ "Тракия" с посока София е застинало.

Променят движението по части от “Тракия” и “Хемус” в петък и през уикенда

Тежкият трафик и километричните задръствания на магистралата заради ремонтите продължават вече няколко дни. От АПИ съобщиха, че в участъците с ремонт на АМ "Тракия" и АМ "Хемус" може да се шофира и в аварийната лента. Целта е да се улесни пътуването при интензивния трафик.

Редактор: Цветина Петкова