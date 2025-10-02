В петък, събота и неделя се променя организацията на движение в участъците в ремонт на АМ „Тракия“ и АМ „Хемус“. За улеснение на трафика може да се шофира и в аварийната лента. Целта е да се улесни пътуването при интензивния трафик в края на седмицата. Апелът към шофьорите е да карат внимателно, да спазват стриктно пътните знаци и въведената временна организация.

На автомагистрала „Хемус“ в участъка между село Яна и входа на София /от км 0 до 8-и км/, в който от 15 септември започна ремонт в платното към столицата, ще бъде организирано реверсивно движение.

В петък, от 16 ч. до 20 ч. и в събота, от 8 ч. до 12 ч., ще има две ленти за движение в посока Варна. Трафикът за София ще се пренасочва от пътен възел „Яна“ по път I-1 през Горни и Долни Богров до столицата.

В неделя, от 15 ч. до 20 ч. и в понеделник, от 6:30 ч. до 11 ч. ще има две ленти за движение в посока София. Трафикът за Варна ще се пренасочва по път I-1 от София през Долни и Горни Богров до пътен възел „Яна“, от където ще продължава по магистралата. Предвижда се до приключване на ремонта на участъка от гара Яна до София всеки уикенд да се въвежда реверсивно движение. Прогнозният срок за завършване на строителните работи в платното за София е 31 октомври.

Променят движението в два участъка от „Тракия“

По преценка на „Пътна полиция“ могат да бъдат въвеждани и допълните мерки за регулиране на трафика.

В три участъка на АМ „Тракия“ в областите Софийска, Пазарджик и Сливен се извършват ремонти в платното за Бургас и движението е пренасочено двупосочно в платното за столицата. Пътуващите към и от Пловдив могат да използват и алтернативни маршрути - Подбалканският път I-6 София – Карлово, както и пътя Ихтиман – Самоков.

В Софийска област се ремонтира участъкът между 24-и и 33-и км на АМ „Тракия“. За повишаване на безопасността и за улеснение на трафика всеки петък и събота ще има реверсивно движение. От 12 ч. в петък до 15 ч. в събота ще има две ленти за Бургас и една за София, а от 15 ч. в събота до 12 ч. в петък ще има една лента за Бургас и две ленти към столицата.

В 8-километров участък между 90-и и 98-и км в област Пазарджик е ограничено движението в платното за Бургас, а трафикът преминава двупосочно в платното за София, като са обособени по една лента за Бургас и една към столицата. В 11-километрова отсечка в област Сливен, в участъка между 262-и и 273-и км, превозните средства преминават също двупосочно в платното за София, в което има по една лента в посока Бургас и една към столицата.

До края на ноември трябва да има разрешително за строежа на трасето от Русе до Бяла

За повишаване на безопасността и за улеснение на трафика всеки петък до края на октомври от 16 ч. до 21 ч. временно в двете посоки ще се ограничава движението на камионите над 12 т в отсечката от София до пътен възел „Оризово“ на АМ „Тракия“ в област Стара Загора /от км 0 до 165-и км/. При промяната в организацията на движение тежкотоварните превозни средства ще могат да използват обходни маршрути:

За пътуващите в посока Стара Загора:

• за МПС над 12 т, идващи от София в посока Бургас – по път I-6 София – Казанлък, по път I-5 до п. в. „Стара Загора“ при км 208+181 на АМ „Тракия“ – АМ „Тракия“ до Бургас;

• за МПС над 12 т, идващи от София в посока Стара Загора, АМ „Марица“ и ГКПП „Капитан Андреево“ – по път I-6 София – Казанлък, по път I-5 до п. в. „Стара Загора“ при км 208+181 на АМ „Тракия“ – АМ „Тракия“ в посока София до п. в. „Оризово“ при км 165+330 – по АМ „Тракия“ в посока Бургас до пътна връзка с АМ „Марица“ при км 168+215 – по АМ „Марица“ до ГКПП „Капитан Андреево“;

• за МПС над 12 т, идващи от София в посока ГКПП „Капитан Андреево“ – по път I-6 София – Казанлък, по път I-5 до п. в. „Стара Загора“ при км 208+181 на АМ „Тракия“ – по път I-5 до п. в. „Димитровград“ при км 35+888 на АМ „Марица“, по АМ „Марица“ - ГКПП „Капитан Андреево“;

• за МПС над 12 т, идващи от София в посока Пазарджик и Пловдив – по път I-6 София – Карлово до път II-64 Карлово - Пловдив - по път I-8 до гр. Пазарджик.

За пътуващите в посока София:

- за МПС над 12 т, идващи от Бургас за София – по АМ „Тракия“ до п. в. „Стара Загора“ при км 208+181 на АМ „Тракия“, по път I-5 Стара Загора – Казанлък до връзката с път I-6 и по път I-6 Казанлък – София;

- за МПС над 12 т, идващи от ГКПП „Капитан Андреево“ за София – по АМ „Марица“ до пътната връзка на АМ „Марица с АМ „Тракия“ при км 168+215 – по АМ „Тракия“ до п. в. „Стара Загора“ при км 208+181 - по път I-5 Стара Загора – Казанлък до връзка с път I-6 и по път I-6 Казанлък – София;

- за МПС над 12 т, идващи от ГКПП „Капитан Андреево“ за Пловдив и Пазарджик – по АМ „Марица“ до пътната връзка на АМ „Марица с АМ „Тракия“ при км 168+215 – по АМ „Тракия“ в посока Бургас до п. в. „Чирпан“ при км 174+349, по път III-664, път II-66 Чирпан – Поповица и път I-8 Поповица – Пловдив – Пазарджик;

- за МПС над 12 т, идващи от Пазарджик и Пловдив в посока София – от гр. Пазарджик по път I-8 до гр. Пловдив – по път II-64 Пловдив – Карлово и път I-6 Карлово – София.

- за МПС над 12 т, идващи от ГКПП „Капитан Андреево“ в посока гр. Бургас – по АМ „Марица“ до пътната връзка на АМ „Марица с АМ „Тракия“ при км 168+215 – по АМ „Тракия“ до Бургас;

- за МПС над 12 т, идващи от ГКПП „Капитан Андреево“ в посока Бургас – по АМ „Марица“ до п. в. „Димитровград“ при км 35+888 по път I-5 до п. в. „Стара Загора“ при км 208+181 на АМ „Тракия“ до Бургас.

Всяка неделя до края на октомври от 14 ч. до 19 ч. ще бъде ограничавано движението на камионите над 12 т в платното в посока София в участъка от пътен възел „Стара Загора“ до София на АМ „Тракия“ /от 208-и км до км 0/.

Забраната не се отнася за пътни превозни средства, които извършват обществен превоз на пътници, моторни превозни средства, които извършват превоз на опасни товари (ADR) за зареждане на бензиностанции в ограничения за движение участък и пътна помощ със специализирана техника за репатриране на различните видове ППС. Автобуси, които са в категорията на моторни превозни средства над 12 т няма да бъдат ограничавани и ще преминават по магистралата.

Въвеждането на промяната в организацията на движение на АМ „Тракия“ и АМ „Хемус“ е съгласувана с МВР, като по тяхна преценка могат да се предприемат допълнителни действия за улесняване на движението и повишаване на пропускливостта на автомобилите.

