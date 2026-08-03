Един от най-влиятелните учени в света в областта на роботиката и компютърното зрение се присъединява към INSAIT. Проф. Марк Полефейс ще работи съвместно с изследователите на Институтa за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по иновативни проекти в тези стратегически области, като ще допринесе за още по-силното развитие на институцията.

Проф. Полефейс е сред най-влиятелните учени в света в сферата на роботиката, пространствения изкуствен интелект (Spatial AI) и системите, които позволяват на машините да възприемат, разбират и взаимодействат с физическия свят. Сред най-значимите му научни постижения е разработването на първата софтуерна система за автоматично изграждане на детайлни триизмерни модели от фотографии - пробив, който поставя основите на съвременното 3D компютърно зрение.

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Неговите разработки стоят зад редица световни технологични постижения - от първия автономен дрон, навигиран чрез компютърно зрение, през Google Project Tango и технологиите с добавена реалност в Google Maps Live View, до Microsoft HoloLens 2 - една от водещите платформи за смесена реалност. Той е и създател на едни от най-използваните open-source инструменти в компютърното зрение - COLMAP, който се използва за изграждане на прецизни 3D модели от снимки, и LightGlue - технология за бързо разпознаване и съпоставяне на изображения.

През последните години проф. Полефейс е сред учените, които движат развитието на следващото поколение изкуствен интелект за роботи - системи, способни да възприемат света, да разбират заобикалящата ги среда и да изпълняват разнообразни задачи автономно.

След магистратурата и докторантурата си в Католическия университет в Льовен (KU Leuven), проф. Полефейс продължава академичната си кариера в Университета на Северна Каролина в Чапъл Хил, а през 2007 г. става професор по компютърни науки в ETH Цюрих. Там изгражда една от водещите научни школи в света в областта на компютърното зрение и роботиката. Днес той ръководи Лабораторията по компютърно зрение и геометрия към висшето училище - един от водещите изследователски центрове в света в тази област, както и Microsoft Spatial AI Lab в Цюрих.

Той е удостоен с най-високото професионално признание на IEEE - най-голямата световна организация на инженерите, ACM - водещата международна асоциация в областта на компютърните науки, и ELLIS - европейската мрежа за върхови научни изследвания в областта на изкуствения интелект. Член е още на Academia Europaea и на Кралската фламандска академия на Белгия за науки и изкуства (KVAB). Сред отличията му са David Marr Prize, ERC Starting Grant, Advanced Grant на Швейцарската национална научна фондация, Packard Fellowship и NSF CAREER Award.

Научните му интереси са насочени към разработването на алгоритми и модели, които изграждат триизмерни представяния на околната среда и позволяват на роботи и интелигентни системи да се ориентират, планират и изпълняват сложни задачи автономно. Автор е на над 500 научни публикации с повече от 80 000 цитирания.

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Научното му влияние обаче се простира далеч отвъд собствените му изследвания. Той е притежател на над 30 патента, обучил е десетки учени, които днес преподават във водещи университети в Европа, Северна Америка и Азия. Kато генерален председател на ICCV 2019 (най-престижната световна конференция по компютърно зрение) и на ECCV 2014 (водещата европейска конференция в същата област), а също и като основател и първи президент на Европейската асоциация по компютърно зрение (ECVA), има ключова роля за развитието на световната научна общност в областта.

Паралелно с академичната си работа проф. Полефейс активно развива предприемачеството и трансфера на технологии. Той е съосновател на компаниите Astrivis и OneVisage, а от неговата лаборатория произлизат високотехнологични компании като Auterion и JOSEPHA. Освен това е инвеститор и консултант на компании в сферата на роботиката и изкуствения интелект.

Присъединяването му е още една важна стъпка в развитието на института INSAIT като световен център за върхови научни изследвания и допълнително укрепва стратегическото партньорство с ETH Цюрих.

Редактор: Цветина Петкова