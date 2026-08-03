Откриха 4-годишното дете, изчезнало тази сутрин в района на село Радово, Трънско. Малкият Марти беше в неизвестност от 9.00 ч. в понеделник сутринта, след като излязъл на разходка с кучето си Аксел. В акцията се включиха около 80 души. При издирването са използвани и дронове, и следови кучета.

Момченцето е двуезично, тъй като е родено в Германия и живее там със семейството си. То е открито в добро здравословно състояние, научи NOVA. 4-годишното дете имало следи само от надраскване от клони, докато обикаляло гората. Прегледано е в поликлиниката, но лекарят не е констатирал други поражения.

В семейния имот детето било със сестра си, родители им и техни роднини, заяви директорът на ОДМВР-Перник ст.комисар Павел Млеканов. Около 8-8:15 ч. последна Марти видяла сестра му, която е малко по-голяма от него. Сутринта кучето събудило момчето. То излязло на двора, за да си поиграят.

От МВР съобщиха, че благодарение на бързата реакция и отличната координация между служителите на ОДМВР-Перник, полицейските управления в региона, ГД „Гранична полиция“, доброволци и жители на района, Марти е намерен бързо. Мащабната издирвателна операция, ръководена от старши комисар Павел Млеканов, започнала минути след подаването на сигнала за изчезването.

След разпределяне на районите за търсене, обход на местността и използване на технически средства, около 14:00 часа детето е открито от служител на ГД „Гранична полиция“ в района на село Бераинци - в планинска местност. „Кучето пазеше детето”, подчерта директорът на ОДМВР-Перник.

Пред камерата на NOVA застана бащата на детето. „Към 8:30-9 ч. е излязъл с кучето от двора и са хванали през планината. Организирахме се всички да го търсим. Намерен е жив и здрав. Радва се, че е ходил толкова с кучето. Всичко е наред, но сега е в болницата в Трън за контролен преглед. Местни са го видели в село Бераинци и са се обадили. Той е малък калпазанин – обича да се разхожда, животни, природата. Марти разбира абсолютно всичко на български, но някои думи ги казва на немски”, сподели Любен Каравелов.

По думите на родителя малкото момче и друг път е правило големи преходи в Германия – с велосипеди, в гори и затова за него не е било проблем да измине разстоянието от едното село до другото. Каравелов благодари на всички, които са се включили в издирването на сина му.

Потвърдиха се данните на родителите, че детето им има сериозни двигателни способности, защото на 4 г. е изминал 6 км, обясни ст. Ком. Млеканов. Кучето, което е ловджийска порода, било с влажни лапи и козина, което, според полицията, предполага, че то и детето са ходили до водоем.