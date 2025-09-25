Джесика Частейн заяви, че не е съгласна с решението на Apple TV+ да отложи излизането на политическия трилър сериал The Savant след убийството на Чарли Кърк. Звездата, която наскоро получи своя звезда на Алеята на славата , е изпълнителен продуцент и играе главна роля в лентата. Тя написа в Instagram в сряда, че „не е съгласна с решението за пауза на премиерата“, твърдейки че шоуто е „много актуално“ и тя никога не е „бягала от трудни теми“.

В осемсерийния лимитиран минисериал Частейн играе майка на две деца от предградията и военен ветеран, която работи в Anti-Hate Alliance. В лентата носителката на две награди "Оскар" се представя като експерт-следовател, който се инфилтрира в онлайн организации, проповядващи омраза, с надеждата да осуети актове на вътрешен тероризъм.

Apple TV+ не уточни защо е решила да отложи излизането на сериала, а само че го е направила след „внимателно обмисляне“ и че компанията „очаква с нетърпение да пусне сериала в бъдеще“.

Сериалът трябваше да дебютира в петък, но Apple TV+ го отложи във вторник за неизвестна дата в бъдеще.

В публикацията в социалната мрежа Частен написа, че тя и компанията „не са единодушни“ относно решението за отлагане на шоуто, като допълни, че смята Apple за „невероятни сътрудници“, които „дълбоко уважава“.

Решението на компанията дойде след смъртта на консервативния лидер Кърк, за чиято смърт е обвинен 22-годишен мъж, а престъплението е извършено от омраза.

"The Savant е за героите, които работят всеки ден, за да спрат насилието, преди то да се случи, и почитането на тяхната смелост е по-спешно от всякога“, се казва в публикацията на Частейн. „Продължавам да се надявам, че шоуто скоро ще достигне до публиката. Дотогава пожелавам безопасност и сила на всички.“

Тя посочи множество актове на политическо насилие през последните години в САЩ, включително заговора за отвличане на губернатора на Мичиган Гретхен Уитмър, опитите за покушение срещу президента Доналд Тръмп миналата година по време на кандидатурата му и смъртта на Кърк.