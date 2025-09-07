Джесика Частейн получи поредното признание за своя талант. Тя беше отличена със собствена звезда на Алеята на славата в Холивуд. По време на този изключително важен момент тя беше придружена от съпруга си Джан Лука Паси и двете им деца - Джулиета на 7 години и Аугустус на 4 години, като това е една от редките публични прояви на семейството.

Въпреки че децата ѝ не позираха за снимки на събитието, Частейн им благодари за подкрепата.

„Искам да благодаря на семейството си, на Джан Лука. Искам да благодаря на децата си — моето всичко. За начина, по който приемате света - с любопитство, без страх и много въпроси, които ме подсещат всеки ден да продължавам да се уча и да се удивлявам“, каза тя. „Тази чест принадлежи на всички вас.“

Снимка: Getty Images

Частейн се омъжи за съпруга си през 2017 г., а връзката им датира от 2012 г. Кинозвездата винаги е изключително дискретна относно двете си деца и рядко говори за тях публично.

♦ На тържествената церемония присъстваха още големи холивудски звезди, които са приятели на Частейн – Виола Дейвис, Октавия Спенсър и Ал Пачино.

Трите актриси участват заедно във филма „Южнячки” от 2011 г. Дейвис си спомни за съвместната им работа.

Снимка: Getty Images

„Джесика, ти разбираш задачата да бъдеш артист. Обичам как правиш това, което правиш. Как ти и твоята работа можете да представите жени, които винаги сме поставяли в рамка, и как тихо ни каниш в душите им, за да изпитаме тяхното „защо“. Ти ни променяш, събуждаш ни и ние правим това, което трябва. И как можеш да не го направиш, когато видиш художник да потапя четката в собствената си душа?“, каза носителката на "Оскар", "Златен глобус", БАФТА и още много други киноотличия.

Докато завършваше речта си, вдигайки тост, Дейвис нарече Частен "моята красива приятелка“.

„За мен е чест да те познавам, за мен е чест да усетя твоето величие. За мен е чест да съм жива, когато ти си тук", сподели още актрисата.

Снимка: Getty Images

Пачино си спомни момент от работата си, в който е срещнал „това сладко, червенокосо момиче”. Той я определи като истински "прекрасен човек" и изключително "сензитивна". Пачино сподели, че за него е привилегия да бъде част от това събитие.

Снимка: Getty Images

♦ Джесика Частен е носител на „Оскар” за „Очите на Тами Фей” от 2021 г. Своят забележителен талант тя разгръща във филми като „Южнячки”, „Пурпурният връх”, „Мис Слоун”, „Интерстелар”, „Марсианецът”, То: Част втора”, „Х-меn: Тъмният феникс”, „Ейва”, „Сцени от един семеен живот”, „Дървото на живота”, Беззаконие”, „Ловецът: Ледената война”, „Враг номер едно” и много други.