Снимка: Джим Джармъш, Getty Images
"Гласът на Хинд Раджаб" спечели второ място в конкурса
Изненадващ победител на филмовия фестивал във Венеция. Комедията "Баща, майка, сестра, брат" получи голямата награда "Златен лъв".
Очакванията бяха, че ще спечели "Гласът на Хинд Раджаб" - базиран на истински случай филм на режисьорката Бен Хания за убийството на 5-годишно дете в Газа. Но журито го остави на второ място и му присъди "Сребърен лъв".
Снимка: Бен Хания, Getty Images
Комедията, която спечели, е на сравнително неизвестния, независим режисьор Джим Джармъш. Филмът е разделен на части заснети в Ню Джърси, Дъблин и Париж и показва неспокойните отношения между родителите и техните пораснали деца.
Наградите за най-добър актьор и най-добра актриса взеха съответно италианския ветеран Тони Сервило и китайката Син Чи-Лей.
Снимка: Тони Сервило, Getty Images
„Всички ние тук, които правим филми, не сме мотивирани от конкуренция. Но това е нещо, което наистина оценявам. Тази неочаквана чест", каза Джим Джармуш, режисьор на отличения със "Златен лъв" филм.
Снимка: Син Чи-Лей, Getty Images
"Гласът на Хинд" е гласът на самата Газа. Вик за спасение. Целият свят чу, но никой не отговори. Гласът ѝ ще продължида отеква. Докато не бъде понесена истинска отговорност. Докато не бъде въздадена справедливост", сподели режисьорът, отличен със "Сребърен лъв" Кутер Бен Хания.Редактор: Цветина Петрова
