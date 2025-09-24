Робърт де Ниро направи изненадваща поява по време на д ългоочакваното завръщане на Джими Кимъл в неговото късно вечерно шоу във вторник вечер. Звездата отново влезе в роля - той се преструваше на новият председател на Федералната комисия по комуникациите (FCC) на Доналд Тръмп - Брандън Кар.

След като Кимъл изнесе емоционалния си въвеждащ монолог, той каза на зрителите, че Брендън Кар ще се включи на живо от Вашингтон. Вместо това Де Ниро се появи като новия мафиотски председател на FCC, който разрушава свободата на словото в полза на Тръмп.

„Кажи на Упи (Голдбърг), че по-добре да покаже малко уважение, иначе единственият изглед, който ще има, ще е отдолу на Джордж Вашингтон. Мостът, не човека“, започна Де Ниро. Той имаше предвид водещата на The View Упи Голдбърг, чието токшоу по ABC мълчеше по повод временното отстраняване на Кимъл миналата седмица и коментира ситуацията едва в понеделник. След като свали Кимъл от ефир, Кар заплаши и The View.

Когато Кимъл попита дали това е заплаха към Голдбърг, Де Ниро отговори: „Никога не бих заплашил госпожица Голдстийн. Просто давам урок за последствията.“

Кимъл продължи: „Извинявай, че го казвам, и може би не си точният човек, с когото да говоря, но изглежда, че FCC използва мафиотски тактики, за да потисне свободата на словото.“ Той също напомни на предполагаемия председател, че FCC ще глоби шоуто за нецензурни думи в ефир, които Де Ниро употреби.

Robert De Niro as Brendan Carr on Jimmy Kimmel 🤣 pic.twitter.com/oZOYS93LVC — Blue Georgia (@BlueATLGeorgia) September 24, 2025

Тогава Де Ниро започна тирада, пълна с ругатни: „Какво, по дяволите, ми каза току-що? Аз съм проклетото FCC. Мога да казвам каквото си искам. Виж, Джими, аз съм председателят на FCC и любезно ти предлагам любезно да си затвориш проклетата уста.“

„Речта вече не е безплатна. Таксуваме на дума“, добави той. Когато Кимъл попита колко струва, Де Ниро обясни: „Зависи какво искаш да кажеш. Ако искаш да кажеш нещо хубаво за красивата, гъста, жълта коса на президента или колко добре може да си слага грима по-добре от всяка жена, това е безплатно. Но ако искаш да направиш шега, че е толкова дебел, че му трябват две места в самолета на Епстийн, това вече ще ти струва пари.“

► Какво се случи още по време на шоуто

Джими Кимъл се завърна на сцената на своето късно вечерно шоу, като призова зрителите да се изправят срещу заплахите на президента Тръмп.

"Трябва да защитим свободата на словото": Летърман, Фалън, Стюард, Майърс и Колбърт в подкрепа на Джими Кимъл

В емоционален и красноречив монолог Кимъл осъди „антимериканските“ усилия за ограничаване на свободата на словото в Съединените щати и даде да се разбере, че няма да смекчи критиките си към президента след близо седмица отстраняване на шоуто му под натиска на администрацията на Тръмп.

„Това шоу не е важно“, каза Кимъл на зрителите. „Важно е, че живеем в страна, която ни позволява да имаме шоу като това.“

Jimmy Kimmel's full monologue tonight pic.twitter.com/sZI6uouUAd — Marlow Stern (@MarlowNYC) September 24, 2025

Кимъл разказа за времето, прекарано с комици от държави, където хората „биват хвърляни в затвора за това, че се подиграват на властимащите, и дори по-лошо.“

„Те знаят колко сме щастливи тук“, каза Кимъл. „Нашата свобода на словото е това, което те най-много ценят в тази страна, и е нещо, което ме е срам да кажа, че приемах за даденост, докато не свалиха моя приятел Стивън (Колбер) от ефир и не се опитаха да принудят станциите, които излъчват нашето шоу в градовете, където живеете, да го свалят. Това не е законно. Това не е американско. Това е антимераиканско.“

"Америка вече не съществува": Реакциите след свалянето на шоуто на Джими Кимъл от ефир

Кимъл предсказа, че ABC и компанията майка Disney ще бъдат подложени на нови проверки от администрацията на Тръмп заради възстановяването на Jimmy Kimmel Live! дни след като Тръмп погрешно заяви, че Кимъл е „уволнен“.

Като отбеляза, че Тръмп открито е настоявал за свалянето на Кимъл – и съответно за загубата на работата на неговите служители – комикът каза: „Нашият лидер празнува, когато американци губят прехраната си, защото не може да понесе шега.“

След това Кимъл припомни, че Тръмп е настоявал и NBC да уволни водещия на The Tonight Show Джими Фалън. „Надявам се, че ако това се случи или дори ако има намек за такова нещо, вие ще бъдете десет пъти по-шумни, отколкото бяхте тази седмица“, каза Кимъл. „Трябва да се изправим срещу това“, добави той сред одобрителните аплодисменти на студийната публика.

Кимъл получи няколкоминутни овации на крака, когато се появи на сцената. Явно сдържайки сълзи, той благодари на всички, които го подкрепиха, включително дълъг списък от колеги комици.

„Може би най-много искам да благодаря на хората, които не подкрепят моето шоу и моите убеждения, но подкрепят правото ми да ги изразявам.“

Водещият, носител на „Еми“, се разчувства видимо, когато се върна към изявленията си от 15 септември за предполагаемия убиец на Чарли Кърк, които доведоха до спирането на продукцията на шоуто.

„Никога не съм имал намерение да омаловажавам убийството на млад човек. Нито пък да обвинявам конкретна група за действията на очевидно дълбоко разстроен индивид.“

Кимъл похвали и вдовицата на Кърк, Ерика, за речта ѝ на неделната възпоменателна служба, в която тя говори за прошка към убиеца на съпруга си.

„Това ме докосна дълбоко и се надявам да докосне мнозина, и ако има нещо, което трябва да вземем от тази трагедия занапред, надявам се да е това.“

► Над 400 холивудски звезди подкрепиха Кимъл преди неговото завръщане

Джими Кимъл получи солидна подкрепа от страна на Холивуд. Веднага след отстраняването му много звезди се противопоставиха на решението на ABC. Преди да бъде върнат отново в ефир близо 400 холивудски знаменитости подписаха открито писмо на Американския съюз за граждански свободи (ACLU) в подкрепа на свободата на словото и осъждане на решението на Disney да спре „Jimmy Kimmel Live!“.

В писмото се казва, че опитите за оказване на натиск върху артисти, журналисти и други с ответни мерки заради тяхното изразяване „удрят в самото сърце на това какво означава да живееш в свободна държава“. Посланието завършва с призив към всички американци да се борят за защитата на правото ни да говорим свободно.

Сред подписалите са едни от най-големите звезди на световното кино като Дженифър Анистън, Джейсън Бейтман, Робърт де Ниро, Джейн Фонда, Селена Гомес, Том Ханкс, Оливия Родриго, Бен Стилър, Джейми Лий Къртис, Джулия Луис-Драйфус, Маги Джиленхол, Майкъл Кийтън, Реджина Кинг, Диего Луна, Лин-Мануел Миранда, Натали Портман, Мая Рудолф, Мартин Шорт, Педро Паскал, Кери Уошингтън и много други

„Днес сме изправени пред брутална правителствена цензура, каквато нашата Конституция правилно забранява“, заяви Антъни Д. Ромеро, изпълнителен директор на ACLU, която организира писмото. „Заглушаването на Джими Кимъл и натискът върху медиите чрез съдебни дела и заплахи за техните лицензи навяват мрачни спомени от 50-те години. Зедно гласовете ни са по-силни и заедно ще се борим да бъдем чути.“

Действията на FCC и ABC бяха последвани от огромна критика, не само от страна на звезди от шоубизнеса и представители на Демократическата партия, но и сред някои републикански лидери като сенатора от Тексас Тед Круз. Обществото призова дори за бойкот на Disney и неговите дъщерни дружества.

В писмото на едни от най-любимите звезди в киното пише още:

„Ние, народът, никога не трябва да приемаме правителствени заплахи срещу свободата ни на словото. Опитите на лидери да оказват натиск върху артисти, журналисти и компании чрез ответни действия заради тяхното изразяване удрят в самото сърце на това какво означава да живееш в свободна държава.

Миналата седмица Джими Кимъл беше свален от ефир, след като правителството заплаши частна компания с ответни действия, което бележи мрачен момент за свободата на словото в нашата страна. В опит да заглуши критиците си, нашето правителство прибягна до заплахи срещу прехраната на журналисти, водещи, артисти, творци и развлекатели във всички сфери. Това противоречи на ценностите, върху които е изградена нашата нация, и които Конституцията ни гарантира.

Знаем, че този момент е по-голям от нас и нашата индустрия. Учители, държавни служители, адвокатски кантори, изследователи, университети, студенти и много други също са изправени пред директни атаки срещу свободата им на изразяване.

Независимо от нашата политическа принадлежност или от това дали се занимаваме с политика или не, всички ние обичаме страната си. Също така споделяме убеждението, че нашите гласове никога не бива да бъдат заглушавани от онези, които са на власт — защото ако това се случи на един от нас, се случва на всички ни.

Това е моментът да защитим свободата на словото в цялата ни страна. Насърчаваме всички американци да се присъединят към нас, заедно с ACLU, в борбата за защита и съхраняване на нашите конституционно гарантирани права.“

Пълният списък с имената на подписалите вижте тук.