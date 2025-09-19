След като ABC свали от ефир Jimmy Kimmel Live! на 17 септември, последва вълна от подкрепа за водещия на шоуто. Предаването беше спряно заради председателят на Федералната комисия по комуникациите (FCC) Брендън Кар, който оказа натиск върху мрежата да предприеме действия заради коментари, които Кимъл направи относно Чарли Кърк. В предаването си на 15 септември Кимъл каза, че „бандата на MAGA отчаяно се опитва да представи това момче, което уби Чарли Кърк, като нещо различно от един от тях“.

► Един от любимците на Холивуд – водещият Джими Фалън подкрепи своя колега в предаването си The Tonight Show на 18 септември. Фалън коментира спорното решение на ABC да спре от ефир вечерното шоу на Джими Кимъл след натиска от Федералната комисия по комуникациите.

„Голямата новина е, че Джими Кимъл беше отстранен от ABC след натиск от FCC, което остави всички да си мислят: ‘Какво, по дяволите?’“ —каза Фалън в началото на своя монолог.

Jimmy reacts to ABC’s decision to suspend @JimmyKimmel after pressure from the FCC, leaving everyone thinking WTF? #FallonTonight pic.twitter.com/v5wLrPEAOM — The Tonight Show (@FallonTonight) September 19, 2025

„Честно казано, не знам какво става, и никой не знае. Но аз познавам Джими Кимъл — той е свестен, забавен и грижовен човек, и се надявам да се върне”, допълни той.

Фалън след това се пошегува относно опасенията, че вечерните комедийни предавания ще бъдат цензурирани. Той се зарече да продължи да отразява президента Доналд Тръмп „точно както обикновено“, но тогава в студиото глас зад кадър започна да дублира думите му с прекомерни хвалебствия за президента.

"Америка вече не съществува": Реакциите след свалянето на шоуто на Джими Кимъл от ефир

► Джон Стюарт направи изненадващо завръщане в The Daily Show, за да коментира новината, въпреки че обикновено води предаването само в понеделник.

В силно саркастичния си сегмент Стюарт се държеше почтително към президента Доналд Тръмп, сякаш се притесняваше, че и него ще „отменят“ следващ.

🚨BREAKING: In the wake of Jimmy Kimmel's suspension,

an obedient Jon Stewart discusses the rules of free speech. (White House approved!).



This is absolutely outstanding. 🤣



pic.twitter.com/645HngmT3A — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) September 19, 2025

„Нашата велика администрация е изложила много ясни правила относно свободата на словото,“ каза той саркастично. „Сега някои критици могат да твърдят, че загрижеността на тази администрация за свободата на словото е просто циничен трик. Постна измама. Димен екран, който цели да прикрие безпрецедентна концентрация на власт и едностранно сплашване, и е студено противоположна на всеки експеримент в управлението на конституционна република. Някои хора биха казали това. Аз обаче не. Аз мисля, че е чудесно.“

В монолога си той подъжли да прави саркастични коментари по повод изказванията на Доналд Тръмп, Джей Ди Ванс и други политици.

► В Late Night по NBC Сет Майърс каза, че е „привилегия и чест“ да нарича Кимъл свой приятел и обеща да продължи да прави своето шоу „по начина, по който винаги сме го правили.“

„Това е важен момент за нашата демокрация и всички трябва да се изправим в защита на принципите на свободното изразяване", добави той. „Има причина свободата на словото да е в самата Първа поправка. Тя стои над всички останали.“

► Стивън Колбер, чието собствено шоу The Late Show беше отменено от CBS през юли, също защити Кимъл и определи отстраняването му като „явна атака“ срещу свободата на словото.

«Stasera siamo tutti Jimmy Kimmel. Con un autocrate non puoi cedere di un millimetro. Se la ABC pensa che cancellare lo show soddisferà il regime, è tristemente ingenua». (Stephen Colbert durante il suo Late Show sulla CBS) pic.twitter.com/erkUAF0Eit — Marco Fattorini (@MarcoFattorini) September 19, 2025

Той посочи, че ако ABC смятат, че това ще задоволи "режимът", са много наивни. И допълни, че 100% подкрепя Джими.

► По време на участието си във фестивала The Atlantic Festival бившият водещ на вечерни токшоута Дейвид Летърман разкритикува „нелепото“ решение на ABC.

„Не можеш да уволняваш някого, защото се страхуваш или се опитваш да се подмажеш на авторитарна, престъпна администрация в Овалния кабинет,“ каза той. „Това просто не е начинът, по който се правят нещата.“

David Letterman on the Jimmy Kimmel suspension: “You can’t go around firing somebody because you’re fearful or trying to suck up to an authoritarian — a criminal — administration in the Oval Office. That’s just not how this works.” pic.twitter.com/TheOEeCv1a — Marlow Stern (@MarlowNYC) September 18, 2025

Той посочи, че това, което се случва не е редно и че в една диктатура, рано или късно, всички ще бъдат потърпевши.

Отстраняването на Кимъл предизвика широко възмущение в развлекателната индустрия и критики сред демократическите политици.

Кимъл все още не е публикувал изявление по повод отстраняването на шоуто си.