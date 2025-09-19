Снимка: getty images
-
Тръмп заговори за отнемане на лицензи на телевизиите, които го критикуват
-
Заради коментари за убийството на Чарли Кърк: Свалиха от ефир Джими Кимъл
-
Съпругата на Чарли Кърк с емоционално слово след убийството му: Гласът на мъжа ми ще остане завинаги (ВИДЕО)
-
Бившият президент на Бразилия може да лежи 27 години за държавен преврат
-
1,4 милиарда долара: Падна рекорден джакпот от лотарията в САЩ
-
Делото „Епстийн“: Пострадали жени съставят списък с приближени на финансиста
Тръмп заяви, че предаването на Джими Фалън също не трябва да се излъчва
След като вечерното шоу на Джими Кимъл беше временно свалено от ефир, решението на ABC взриви обществото – едни го подкрепят, други го осъждат. Кимъл е шоумен от близо две десетилетия и открито критикува Тръмп, затова и днес водещият получи огромна подкрепа от американци.
Припомняме, че причината за уволнението му е коментар за убийството на десния активист Чарли Кърк.
Заради коментари за убийството на Чарли Кърк: Свалиха от ефир Джими Кимъл
Директорът на Федералната комисия по комуникациите каза в подкаст, че Кимъл трябва да бъде отстранен, а няколко часа по-късно компанията, притежаваща 300 канала, голяма част от които на ABC, заяви, че шоуто му няма да се излъчва повече. След това и ABC излязоха с официалната си позиция.
Американският президент заяви, че други двама шоумени трябва да загубят мястото си в национален ефир, сред които сред които и Джими Фалън. Компанията, притежаваща сатиричното шоу на Стивън Колбер, също заяви, че то няма да бъде възобновено в ефир.
Мнозина определят последователните уволнения на журналисти като посягане върху свободата на словото.
Репортер: Галина Петрова
Повече по темата гледайте във видеото.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни