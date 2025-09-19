След като вечерното шоу на Джими Кимъл беше временно свалено от ефир, решението на ABC взриви обществото – едни го подкрепят, други го осъждат. Кимъл е шоумен от близо две десетилетия и открито критикува Тръмп, затова и днес водещият получи огромна подкрепа от американци.

Припомняме, че причината за уволнението му е коментар за убийството на десния активист Чарли Кърк.

Заради коментари за убийството на Чарли Кърк: Свалиха от ефир Джими Кимъл



Директорът на Федералната комисия по комуникациите каза в подкаст, че Кимъл трябва да бъде отстранен, а няколко часа по-късно компанията, притежаваща 300 канала, голяма част от които на ABC, заяви, че шоуто му няма да се излъчва повече. След това и ABC излязоха с официалната си позиция.

Американският президент заяви, че други двама шоумени трябва да загубят мястото си в национален ефир, сред които сред които и Джими Фалън. Компанията, притежаваща сатиричното шоу на Стивън Колбер, също заяви, че то няма да бъде възобновено в ефир.

Мнозина определят последователните уволнения на журналисти като посягане върху свободата на словото.

Репортер: Галина Петрова

Повече по темата гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева