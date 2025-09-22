Късното вечерно токшоу на Джими Кимъл, което беше внезапно свалено от ефир миналата седмица, след като американското правителство заплаши телевизионните оператори, ще се завърне на 23 септември. Това обяви Disney, предаде АФП.

Заради коментари за убийството на Чарли Кърк: Свалиха от ефир Джими Кимъл

Внезапното спиране на шоуто от Ей Би Си, собственост на Disney, дойде след консервативни оплаквания относно коментарите на Кимъл след стрелбата срещу християнския активист Чарли Кърк.

"Америка вече не съществува": Реакциите след свалянето на шоуто на Джими Кимъл от ефир

„Миналата сряда (17 септември) взехме решението да спрем продукцията на шоуто, за да не нажежаваме още повече напрегнатата ситуация в този емоционален момент за нашата страна. Взехме това решение, защото смятахме, че някои от коментарите бяха в неподходящо време и следователно безчувствени. През последните дни проведохме задълбочени разговори с Джими Кимъл и след тях стигнахме до решението шоуто да се върне във вторник (на 23 септември)“, съобщи Disney.

След свалянето на шоуто на Джими Кимъл: Мнозина го определят като посегателство върху свободата на словото

Внезапното изчезване на Кимъл от ефира, очевидно след натиск от страна на правителството върху телевизионните оператори, които разпространяват Ей Би Си, предизвика гняв в либерална Америка. Критици заявиха, че Кимъл е бил набелязан, защото често критикува президента Доналд Тръмп.

