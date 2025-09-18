Звезди от Холивуд, синдикати, политици и фенове отправиха остри критики срещу Disney и ABC за решението да свалят безсрочно от ефир предаването Jimmy Kimmel Live! след натиск от Федералната комисия по комуникациите (FCC) заради коментарите на Джими Кимъл относно смъртта на Чарли Кърк.

Кимъл критикува републиканците и движението MAGA в монолога си в понеделник вечерта, а ABC обяви, че спира предаването в сряда, часове след като председателят на Федералната комисия по комуникациите (FCC) Брендън Кар заплаши да „предприеме действия“.

Това решение бе приветствано от президента Доналд Тръмп и други републиканци. Тръмп написа в Truth Social, че това е добра новина, тъй като Кимъл няма никакъв талант, а рейтигнът му е ужасен.

"Great News for America: The ratings challenged Jimmy Kimmel Show is CANCELLED. Congratulations to @ABC for finally having the courage to do what had to be done..." - President Donald J. Trump pic.twitter.com/Vhj6DQSssu — The White House (@WhiteHouse) September 18, 2025

Припомняме, че Тръмп постигна победа над „60 минути“ в иска си срещу емблематичното шоу. А CBS наскоро отмени „Късното шоу със Стивън Колбърт“, настоявайки че го е направила, за да намали разходите. Но много медийни коментатори смятат, че е направено, за да се заглуши още един критик на Тръмп.

Но Холивуд, където Кимъл е популярен като чест домакин на наградите „Оскар“ и „Еми“, се вдигна в негова защита.

„Това не е правилно“, заяви Бен Стилър в публикация в X.

Актрисата Джейми Лий Къртис сподели в Instagram снимка на Кимъл с негов цитат: "Не мисля, че някой трябва да бъде кенсълиран."

Друг популярен водещ Джими Фалон се е оттеглил от планираното си участие на фестивала за иновации на бързите компании.

Комедийната актриса Уанда Сайкс каза във видео в Instagram, че Тръмп не е прекратил войните в Газа или Украйна, „той прекрати свободата на словото още през първата си година.“

Актрисата Джийн Смарт сподели снимка с Кимъл в Instagram и каза, че е „ужасена“ от отмяната на шоуто.

„Това, което Джими каза, беше СВОБОДА НА СЛОВОТО, а не реч на омразата. Хората сякаш искат да защитават свободата на словото само когато това им изнася“, написа тя.

Комикът Майкъл Коста, който е ротационен водещ на The Daily Show по Comedy Central, написа в историята си в Instagram в сряда вечерта: „Това е сериозен момент в американската история. Телевизионните мрежи ТРЯБВА да се противопоставят. Това е пълна глупост.“

Снимка: Getty Images

Комикът, актьор и подкастър Марк Марон използва своя Instagram профил, за да призове защитниците на свободата на словото да се изкажат срещу свалянето на шоуто на Кимъл.

„Ако имате каквото и да е притеснение или вяра в истинската свобода или конституцията и свободата на словото, това е моментът“, каза той. „Това е решаващият момент, това е как изглежда авторитаризмът в тази страна, това се случва.“

Джош Гад заяви, че това което се случва "не е правилно".

„Вече сме в пасивно участие в авторитаризма“, написа Гад в друга публикация. „Бог да ни е на помощ.“

Хенри Уинклер пък нарече „най-прекрасният човек“ в публикация в X.

„Хуморът му, прозренията му са важни, за да ни показват кои сме“, написа Уинклер.

Кати Грифин заяви: „Много е важно сега да подкрепяме Джими Кимъл“ и призова последователите си в Instagram да дадат глас на случващото се.

Комикът Алекс Еделман написа в X, че „Това е истинската култура на кенсълиране, която всички твърдят, че мразят.“

Роузи О’Донъл нарече решението „неприемливо“ в публикация в Instagram и каза, че корпоративните ръководители „се покланят на оранжевия звяр — Америка вече не съществува.“

Снимка: Getty Images

Актьорът и комик Майк Бърбилия призова колегите си комици да „осъдят безумието да свалят Кимъл от ефир.“

„Много пъти съм защитавал комици, с които не съм съгласен, както публично, така и лично“, написа той. Той допълни, че ако хората не осъдят принудителната пауза на Кимъл, „да не се занимават с говорене за свободата на словото повече.“

► Фондацията за индивидуални права и изразяване (Foundation for Individual Rights and Expression), неправителствена организация със седалище във Филаделфия, заяви в X, че председателят на FCC Брендън Кар е злоупотребил с позицията си и е използвал публичния интерес, за да „селективно насочва реч, която правителството не харесва.“

По-рано фондацията написа в X: „Правителството упражни натиск върху ABC — и ABC капитулира.“

► Синдикатите, представляващи писатели и актьори — Writers Guild of America, American Federation of Musicians и Screen Actors Guild–American Federation of Television and Radio Artists — осъдиха безсрочната отмяна на шоуто като нападение срещу свободата на словото.

► Американската федерация на музикантите (AFM) осъди ABC и администрацията на Тръмп Те определиха свалянето на Кимъл от ефир като „директна атака срещу свободата на словото и артистичното изразяване“

"Това са основни права, които трябва да защитаваме в едно свободно общество“, заяви в президентът на AFM Тино Галиарди.

► Публични личности извън Холивуд се противопоставят на спирането на Кимъл. Сред тях са журналисти, политици и общественици.

Снимка: Getty Images

Бившият президент Барак Обама заяви в четвъртък, че медийните компании трябва „да започнат да се изправят срещу администрацията на Тръмп, вместо да капитулират“.

„След години на оплаквания от кенсъл културата на предавания, настоящата администрация я издигна на ново и опасно ниво, като рутинно заплашва с регулаторни действия медийни компании, ако не заглушат или уволнят репортери и коментатори, които не харесва“, написа Обама в съобщение в X.

Той добави: „Това е точно видът правителствена принуда, която Първата поправка е предназначена да предотврати – и медийните компании трябва да започнат да се изправят срещу нея, вместо да капитулират.“

► Група представители на Демократическата партия публикуваха изявление, в което призовават Кар „незабавно да подаде оставка“ заради „коруптивна злоупотреба с власт".

„Той опозори своя пост, тормозейки ABC, работодателя на Джими Кимъл, и принуди компанията да се поклони пред администрацията на Тръмп“, гласи изявлението на конгресмените Хаким Джефрис (демократ от Ню Йорк), Катрин Кларк (демократ от Масачузетс), Пийт Агилар (демократ от Калифорния), Тед Лиу (демократ от Калифорния), Джо Негузе (демократ от Колорадо) и Сузан ДелБене (демократ от Вашингтон).

Групата също така критикува администрацията на Тръмп, като заявява, че нейната „война срещу Първата поправка е явно несъвместима с американските ценности.“

Снимка: Getty Images

Журналистът Дон Лемон написа в Threads, че „Това трябва да изпрати студен полъх по гърба на всеки в Америка“ и заяви, че коментарите на Кимъл не са противоречиви.

„Това е много опасен и страшен момент за Америка“, добави Лемон.

Конгресменката Жасмин Крокет (демократ от Тексас) написа в X, че „Първата поправка е изхвърлена през прозореца“, след като Кимъл е наранил „чувствата на MAGA, като им е показал огледало.“

Конгресменът Кори Букър (демократ от Ню Джърси) сподели мнението си в Instagram, като просто публикува част от текста на Първата поправка.

Водещият на MSNBC Крис Хейс заяви ясно в публикация в X: „Това е най-прекия и безкомпромисен удар срещу свободата на словото от страна на държавни институции, който съм виждал в живота си и дори не се доближава до други случаи.“