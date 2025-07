„Късното шоу със Стивън Колбърт“ слиза от екран през май 2026 г. след 33 години излъчване, обяви телевизионната мрежа CBS в изненадващо изявление в четвъртък.

Ходът „е чисто финансово решение на фона на трудния контекст в късните нощни телевизионни предавания“ и „не е свързан по никакъв начин с изпълнението, съдържанието или други въпроси на предаването“, заяви CBS.

„Считаме Стивън Колбърт за незаменим и ще прекратим поредицата „Късното шоу“, се казва в съобщението. „Горди сме, че Стивън нарече CBS свой дом. Той и предаването ще бъдат запомнени в пантеона на великите, които красяха нощната телевизия.“

Колбърт съобщи новината по време на запис на шоуто по-рано в четвъртък вечерта, предизвиквайки освирквания от публиката в студиото на живо.

„Искам да кажа, че хората от CBS бяха страхотни партньори“, каза той и добави: „И разбира се, благодарен съм на вас, публиката, която се присъединяваше към нас всяка вечер тук, там, по целия свят.“

С тази стъпка се прекратява повече от три десетилетия стара програма, оставяйки телевизионната мрежа без късно вечерно комедийно токшоу за първи път от 1993 г.

