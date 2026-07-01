Перспективите за траен мир между Иран и Съединените щати намаляват все повече. Техеран обяви, че няма да има среща с високопоставените пратеници на Вашингтон, които пристигнаха в Катар след размяната на удари преди няколко дни.

Ирански официални представители също така заявиха, че двете страни все още трябва да изяснят условията на примирието, което подписаха преди две седмици, преди да могат да се заемат с по-трудни теми, като например евентуални ограничения на ядрената програма на Иран.

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Главният преговарящ на Иран Мохамад Багер Галибаф заяви, че Техеран отдава приоритет на дипломацията в отношенията със Съединените щати, но същевременно е подготвен и за военен сценарий.

„Ние следваме пътя на диалога, но ако той не даде резултат, сме готови и за война и ще отговорим по съответния начин“, каза Галибаф в интервю за държавната телевизия.

Зетят на Доналд Тръмп, Джаред Къшнър и пратеникът Стив Уиткоф пристигнаха в Доха за „преговори на високо равнище“, както ги обяви Белият дом. Иран и домакинът Катар обаче заявиха, че те ще се срещнат с посредниците, а не със самите иранци.

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Развитието на събитията показва, че двете страни са далеч една от друга по ключови елементи от първоначалната рамка, която призовава Иран да отмени блокадата си над Ормузкия проток в замяна на финансови стимули.

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Редактор: Цветина Петкова