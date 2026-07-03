Снимка: iStock, Видео: Reuters
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Те са били част от религиозно шествие, започнало в провинция Мукдахан, разположена на около 600 километра от Банкок
Девет души загинаха, след като камион, управляван от 11-годишно момче, се вряза в група будистки монаси по време на поклоннически преход в североизточната част на Тайланд. При инцидента има и множество ранени.
Монасите, общо 35 на брой, са били част от религиозно шествие, започнало в провинция Мукдахан, разположена на около 600 километра от Банкок. Те са поели по маршрут с дължина 260 километра към провинция Убон Ратчатани, когато малко след началото на пътя е станала трагедията.
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Boy driving truck crashes into group of Thai monks, killing 8 and injuring 14— AfrikTimes (@afriktimesint) July 2, 2026
An 11-year-old boy crashed a pickup truck into a group of monks on a pilgrimage walk in northeastern Thailand on Thursday, killing eight, officials said.
A total of 35 monks from Mukdahan province,… pic.twitter.com/UuVuBJubpq
Според официалната информация петима монаси са загинали на място, а още четирима са починали по-късно в лечебни заведения. В болница са настанени 13 пострадали, като състоянието на трима от тях остава критично.
Five pilgrim monks killed in Mukdahan road crash— Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) July 2, 2026
Five monks on a pilgrimage were killed and another was critically injured after a pickup truck struck a group of monks walking along a road in Mueang district, Mukdahan, on Thursday.
The crash occurred at about 11:55 a.m. near… pic.twitter.com/LV377yoZWc
Записи от охранителни камери, разпространени от местна спасителна организация, показват как монасите се движат в колона край пътното платно, преди камионът да напусне своята лента и да се вряза в тях.
🇹🇭 An 11-year-old drove his parents' truck into a Buddhist procession in Thailand on Thursday, killing eight monks and injuring more than 20 others, police and health officials said ➡️ https://t.co/9eCu3zjZfA pic.twitter.com/aunZHEsOnO— AFP News Agency (@AFP) July 2, 2026
След инцидента детето е било задържано. Предстои то да бъде разпитано в присъствието на специалисти по закрила на детето, уточняват от полицията.
Разследването на причините за катастрофата продължава. По данни на органите на реда свидетели от групата са заявили, че превозното средство внезапно е започнало да криволичи, след което е излязло от пътя и е блъснало поклонниците.Редактор: Цветина Петкова
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