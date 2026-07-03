Те са били част от религиозно шествие, започнало в провинция Мукдахан, разположена на около 600 километра от Банкок

Девет души загинаха, след като камион, управляван от 11-годишно момче, се вряза в група будистки монаси по време на поклоннически преход в североизточната част на Тайланд. При инцидента има и множество ранени.

Монасите, общо 35 на брой, са били част от религиозно шествие, започнало в провинция Мукдахан, разположена на около 600 километра от Банкок. Те са поели по маршрут с дължина 260 километра към провинция Убон Ратчатани, когато малко след началото на пътя е станала трагедията.

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Според официалната информация петима монаси са загинали на място, а още четирима са починали по-късно в лечебни заведения. В болница са настанени 13 пострадали, като състоянието на трима от тях остава критично.

Записи от охранителни камери, разпространени от местна спасителна организация, показват как монасите се движат в колона край пътното платно, преди камионът да напусне своята лента и да се вряза в тях.

След инцидента детето е било задържано. Предстои то да бъде разпитано в присъствието на специалисти по закрила на детето, уточняват от полицията.

Разследването на причините за катастрофата продължава. По данни на органите на реда свидетели от групата са заявили, че превозното средство внезапно е започнало да криволичи, след което е излязло от пътя и е блъснало поклонниците.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: Валерия Динкова, БТА

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