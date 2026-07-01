Народното събрание задължи председателя на ДАНС да предостави информация, свързана с проверки и налични данни за управлението на Националната здравноосигурителна каса. Решението беше прието с широко мнозинство - 191 депутати гласуваха „за“, един беше „против“, а въздържали се нямаше.

Инициативата е на „Демократична България“ и първоначално е касаела само подуправителя проф. Момчил Мавров. По настояване на „Прогресивна България“ обаче, в текста е включена редакция, която да задължи Държавна агенция „Национална сигурност“ да предостави на парламента информация, свързана с дейността на управителя на НЗОК д-р Петко Стефановски и на подуправителя проф. Момчил Мавров.

По време на дебата Георги Петров от „Прогресивна България“ предложи обхватът на исканата информация да бъде разширен. Според него ДАНС трябва да предостави данни не само за дейността на двамата ръководители на касата, но и за евентуалните им връзки и отношения с настоящи и бивши народни представители, както и с членове на Министерския съвет.

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„Когато Народното събрание изисква информация от ДАНС, тя трябва да обхваща всички факти и обстоятелства, които биха могли да имат значение за вземането на информирано решение“, аргументира се Петров.

От „Демократична България“ подкрепиха необходимостта от по-задълбочена проверка. Божидар Божанов посочи, че става дума за управлението на значителен публичен ресурс и че общественият интерес изисква пълна яснота по случая.

„Парите за здравеопазване са изключително много и апетитите към тях няма да намалеят. Въпросът не е просто да освободим Момчил Мавров, а да установим всичко отвъд това, което е налично като публична информация, по отношение на евентуална незаконна дейност“, заяви Божанов. „Дейност, която е свързана например с реекспорт, с търговия, незаконни действия, свързани с редки лекарства. И най-вече – за да установим не просто дейността на самия Момчил Мавров, а с кои лица той е оперирал“, допълни той.

По време на обсъжданията Румен Миланов от „Прогресивна България“ изрази резерви относно начина, по който парламентът изисква информацията. Той посочи, че контролът върху службите за сигурност по принцип се осъществява чрез специализираната парламентарна комисия и предложи първо тя да анализира данните и едва след това да внесе доклад в пленарната зала.

Същевременно Миланов акцентира върху крайната цел на проверката. „Големият въпрос не е да видим какво е правил г-н Мавров – ако е правил нещо, нека съдът се произнесе. Основният въпрос е на базата на тази дейност, ако тя е противозаконна, да се разработят вече мерки, с които тези процеси да бъдат сведени до нула“, каза той.

Божанов обаче възрази, че Конституцията дава правомощия именно на Народното събрание да упражнява контрол и че парламентът има право да разглежда подобни въпроси директно в пленарна зала.

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Съгласно приетото решение информацията от ДАНС следва да бъде предоставена при спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация. Вносителите подчертават, че не се цели публичното оповестяване на чувствителни данни, а осигуряване на достъп до тях за народните представители, които имат съответните права.

Редактор: Цветина Петкова