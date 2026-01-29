Колумбийските власти не са открили оцелели, след като самолет с 13 пътници и двама членове на екипажа се разби в сряда , съобщи Гражданската авиационна администрация на страната, цитирана от CNN.

Сред пътниците е бил и колумбийският конгресмен Диогенес Кинтеро, съобщиха от партията, на която той е представител. Екипът по комуникации на Кинтеро обясни, че е загубил контакт с него и асистента му, след като самолетът изчезнал от радарите. Последното регистрирано местоположение на телефоните им е било на летище „Камило Даса“ в Кукута, уточняват от екипа му.

BREAKING: JUST IN: Major plane crash occurred in Colombia, killing all 15 people on board. Beechcraft 1900 aircraft crashed in northern Colombia near Venezuelan border after losing contact with air traffic control over Ocaña...See More#Colombia #PlaneCrash #AviationNews #Ocaña pic.twitter.com/JngOvVu6wx — Kamalraj Singh (@kamalrajsingh_) January 29, 2026

Самолетът, управляван от държавната авиокомпания Satena, е загубил връзка с контрола на въздушното движение малко след излитането, съобщи по-рано министърът на транспорта Мария Фернанда Рохас. Полетът е бил от Кукута до Окана в североизточния департамент на Норте де Сантандер. Satena съобщи, че самолетът е излетял в 11:42 ч. източно време и е трябвало да кацне около 12:05 ч., но последният му контакт с наземен оператор е осъществен в 11:54 ч. Сайтът за проследяване на полети FlightAware показва, че сигналът на машината е изчезнал девет минути след излитането ѝ от летище „Камило Даса“.

Властите откриха разбития самолет в селски район на Ла Плая де Белен.

Редактор: Цветина Петрова