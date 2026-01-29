Машината изчезнала от радарите девет минути след излитането си

Колумбийските власти не са открили оцелели, след като самолет с 13 пътници и двама членове на екипажа се разби в сряда, съобщи Гражданската авиационна администрация на страната, цитирана от CNN.

Сред пътниците е бил и колумбийският конгресмен Диогенес Кинтеро, съобщиха от партията, на която той е представител. Екипът по комуникации на Кинтеро обясни, че е загубил контакт с него и асистента му, след като самолетът изчезнал от радарите. Последното регистрирано местоположение на телефоните им е било на летище „Камило Даса“ в Кукута, уточняват от екипа му.

Самолетът, управляван от държавната авиокомпания Satena, е загубил връзка с контрола на въздушното движение малко след излитането, съобщи по-рано министърът на транспорта Мария Фернанда Рохас. Полетът е бил от Кукута до Окана в североизточния департамент на Норте де Сантандер. Satena съобщи, че самолетът е излетял в 11:42 ч. източно време и е трябвало да кацне около 12:05 ч., но последният му контакт с наземен оператор е осъществен в 11:54 ч. Сайтът за проследяване на полети FlightAware показва, че сигналът на машината е изчезнал девет минути след излитането ѝ от летище „Камило Даса“.

Властите откриха разбития самолет в селски район на Ла Плая де Белен.

Редактор: Цветина Петрова
Източник: CNN

