Софийският градски съд решава днес дали да остави окончателно в ареста 28-годишния мъж, който предизвика верижна катастрофа на столичната улица "Гурко". Кръвната му проба показа 3, 59 промила алкохол, а по данни на разследващите инцидентът по чудо се е разминал без жертви.

Припомняме, че инцидентът стана след като автомобил спрял пред пешеходната пътека, за да преминат хора. В момента, в който те тръгнали, колата е ударена отзад от друг автомобил. Втората кола пък е била ударена от трета - джип, управлявана от 28-годишен мъж. Въпросният шофьор е бил в неадекватно състояние, не е можел да стои на краката си и повръщал, съобщи наблюдаващият прокурор от СГС Николай Стойков. Проверка на място с дрегер е показала 3,58 промила алкохол. Джипът, който е шофирал, е собственост на фирма. Мъжът е бил сам в него.

Шофьорът с 3,59 промила, причинил катастрофа в София, остава в арест

На същото място преди 3 години пиян шофьор уби 14 - годишния Филип Арсов.

Редактор: Дарина Методиева