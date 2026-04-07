Рапърът Офсет е бил прострелян в понеделник, съобщи CNN. Състоянието му е стабилно, заяви говорител на изпълнителя от хип хоп групата "Мигос". Все още обаче няма подробности.

Той е настанен в болница и е под наблюдение се казва още в изявлението на говорителя.

Офсет беше женен за Карди Би, с която има три деца.

Полицейското управление на Семинол съобщи, че мъж е получил наранявания, които не са животозастрашаващи, в понеделник вечерта в зона за паркиране на автомобили извън Семинол Хард Рок в Холивуд, Флорида. Полицейското управление не е разкрило самоличността на жертвата. Двама души са били задържани. Случаят се разследва от властите.

„Мястото е обезопасено и няма заплаха за обществеността“, отбелязаха от полицейското управление.

Братовчедът на Офсет, Такеоф, друг член на "Мигос", беше застрелян през 2022 г.

Триото е една от най-популярните хип-хоп групи. То стана популярно с хита от 2013 г. „Versace" . По-късно спечели номинации за "Грами" за най-добър рап албум с „Culture“ от 2018 г., а песен от него получи награда за най-добро рап изпълнение.

Офсет и Карди Би тайно се ожениха през септември 2017 г. в Атланта. През 2024 г. Карди Би обяви, че е подала молба за развод.

Редактор: Цветина Петрова