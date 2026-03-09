Жена е задържана за стрелба пред дома на поп звездата Риана в Бевърли Хилс в неделя, предаде "Ройтерс". Един от куршумите е преминал през стена на къщата.

Властите са получили сигнала в 13:21 ч. местно време. На място е заловена 30-годишна заподозряна, съобщи говорител на полицията на Лос Анджелис. Около 10 изстрела са произведени от автомобил, паркиран на улицата срещу вратата на имота.

Риана е била в дома си по време на нападението. Тя все още не е коментирала случилото се. Няма информация за пострадали хора.

Следователите все още се опитват да установят мотивите за посегателството.

Редактор: Ина Григорова