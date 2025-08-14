Бременната музикална и модна икона Риана отново доказа, че стилът ѝ не познава граници дори при разходка в Бевърли Хилс. Облечена в розово късо худи от собствената си марка на стойност 75 долара, певицата привлече всички погледи с впечатляваща селекция от луксозни бижута и аксесоари на стойност над 150 000 долара.

Сред най-забележителните елементи на визията ѝ бяха:

Колие с рубини и диаманти на - 40 200 долара;

Висулка за 7 950 долара, символизираща семейството ѝ - партньора ѝ A$AP Rocky, синовете им RZA и Райът и третото им очаквано дете;

Часовник от розово злато с розов циферблат за 100 000 долара.

Риана допълни визията си с дънки с ниска талия, слънчеви очила за 900 долара, създадени в колаборация с A$AP Rocky, и класически ботуши за 170 долара.

На 37 години Риана не спира да впечатлява с бременни визии, комбинирайки достъпни модели от собствената си марка с дизайнерски тоалети.

Снимка: БГНЕС

Модата очевидно е семейна страст — A$AP Rocky не само има собствена модна линия, но и колаборации с големи брандове. По време на Седмицата на модата в Париж, Риана заведе сина им Райът на модно ревю на партньора си, където двамата заеха място на първия ред. А по време на премиерата на „Смърфовете“ в Лос Анджелис през юли, синовете на певицата бяха облечени в миниатюрни версии на подиумни визии от висшата мода.

