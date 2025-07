Да накараш Риана да участва в новия филм за смърфовете може да изглежда като голяма задача, но се оказва, че това може би е била най-лесната част от процеса за режисьора Крис Милър.

Суперзвездата озвучава Смърфета в анимационния филм, като същевременно е продуцент и записва оригинална музика за проекта. На премиерата в Лос Анджелис в неделя Милър се пошегува пред The Hollywood Reporter, че би искал да поеме заслугите за привличането на Риана към проекта, но реалността била друга: „Риана искаше да играе Смърфета във филма за Смърфовете, тя преследваше и искаше това. След като говорих с нея стана ясно: „О, ти трябва да си Смърфета. Трябва да внесеш своята гледна точка, собствения си глас, своята автентичност в героинята."

В допълнение към две песни за филма, Милър посочва и „много иглички, красиви звукови пейзажи, които Риана е помогнала да се създадат“, а когато става въпрос за процеса по записване на песните, той отбелязва: "Това е истинска радост, защото тя е открита и забавна."

Риана доведе двете си деца - Арза и Райът на премиерата. Тя се появи на синия килим тъмнокафява красива рокля с панделка, вързана под бременното ѝ коремче, и с яке в същия цвят.

Звездата е признат суперфен на „Смърфовете“. Тя силно е повлияла на подхода на филма към Смърфета, споделя сценаристката Пам Брейди.

Rihanna arrived with her kids to the #SmurfsMovie premiere 🩵 pic.twitter.com/LpxoZBvndv

„Риана даде интервю, в което каза „Смърфиета е готина, не търпи закачки от никого“, а аз отговорих: „О, това е Смърфиета.“ И изведнъж начинът, по който тя видя героинята си, ни даде тласък“, разказва Брейди.

Във филма участват и звезден актьорски състав, озвучаващ актьорите: Джон Гудман, Ник Офърман, Хана Уодингъм, Джеймс Кордън, Наташа Лион, Алекс Уинтър, Ник Крол, Сандра О, Ейми Седарис, Шоло Маридуена и Били Лурд.

Уодингъм, която каза, че е направила скорошно анимационно трио „Смърфовете“ , „Лило и Стич“ и „Гарфийлд: Филмът“ за малката си дъщеря, също е дългогодишен фен на „Смърфовете". Тя определи участието на Риана като „брилянтен, вдъхновяващ кастинг за ново поколение, защото гласът ѝ е толкова разпознаваем".

Hannah Waddingham and Nick Offerman pose with the Smurfs on the blue carpet at the #SmurfsMovie premiere pic.twitter.com/v6W2LpEfkV