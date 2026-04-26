(Де)гримьорът на звездите пред Мариян Станков - Мон Дьо

Тези, които не ме познават, ме наричат гримьора Бони. А тези, които ме познават,  знаят, че аз съм дегримьорът Борислав”. Така описва себе си към днешна дата Борислав Соколов-Мис Бони - една от първите драг кралици на България. Пред Мариян Станков - Мон Дьо той разкрива какво си спомня от работата си в „Триъгълника на смъртта”, какво е да „дегримираш” звездите и защо не би простил на Азис.

Да бъдеш Мис Бони

Гримьорът Борислав Соколов разкрива малко позната страна от живота си, споделяйки: „Погребах един образ, който за много хора е неизвестен - Мис Бони. Аз бях много малък и се криех от семейството ми, че ходя да танцувам, защото наистина на години бях малък“.

Борислав Соколов-Мис Бони

Той връща лентата назад към времето, когато сценичните псевдоними са били част от друга културна реалност. Историята му не започва в лъскавите студия, а в софийското село „Бояна“. Пътят му минава през нощна София от времето на групировките - период, в който Борислав работи едновременно в „Лас Вегас“, „Севастопол“ и „Домби“. В този „Триъгълник на смъртта“ той оцелява благодарение на „мъжката дума“ и професионализма си, докато паралелно изгражда един от най-провокативните образи в ранните години на прехода.

„Титлата мис се ползваше за вариететните артисти, които идваха от Русия. И аз попаднах в програма, в която всички трябваше да бъдат обявени като мис“, разказва Соколов. По думите му едва по-късно се появява по-ясното разбиране за този тип сценични образи: „Чак в годините на „Спартакус” се заговори за драг кралици. Аз преди това не работех под псевдонима Мис Бони, без да се знае, че това е мъж“.

Напук на средата си, именно маската и перуката му позволяват по това време да изпитва свободата да говори каквото мисли, което вижда и у звездите днес. „Маската позволява на много хора да стават други. Мис Бони е образ, който може би новото, младото поколение сега -  вече с рецептурна книжка, трябва да ги излекуват от двойните им образи, защото това сега е паралелният свят на новото поколение. Те живеят така в Instagram, във Facebook, навсякъде в тези мрежи“.

Борислав Соколов-Мис Бони

Да сваляш маските на звездите

Соколов си спомня началото на кариерата си като гримьор – изграждайки образ за едни от най-известните изпълнители в поп-фолка. „Имаше  може би 7 или 8 звезди,  с които аз започнах да работя. Но всички останали  бяха провинциални девойки. Аз създавах образи”. В професионалния си път Соколов не познава работата на „бартер“ и не се вълнува от лайкове. За него етиката е над всичко, а прагът му на търпимост към посредствеността е окончателно изтрит на 50-годишна възраст.

Има ли човек, който още не ти е простил?

Аз, по принцип, никога не обиждам без да искам. Аз обиждам умишлено. Аз, ако искам да обидя някого, той е целенасочено“. Соколов не мълчи за нещата, от които се възмущава. Според него нагласата на хората определя и това, което получават от живота: „Хората трябва да се научат, че когато търсиш лошото, си го намираш. Когато търсиш доброто, също го намираш“.

В живота му обаче има един човек, на който не би простил – Азис, или както той го нарича – Васил. „Ние сме били много сплотени и през цялото време сме се подкрепяли, защото той е бил образ на много хора, не само на мен. Аз пренасях върху него страшно много от моите желания за изработка на корони, на гримове, на тоалети и така нататък. И всъщност аз подарих много от моите идеи на него“.

Именно затова разочарованието в Борислав остава: „Искам хората да знаят - аз не съм създал Азис. Не бих му простил това, че той никога в неговите интервюта не го призна. Последният път той даже и здрасти не ми каза. Ама пък може да не ме е познал“.

Борислав Соколов-Мис Бони

Личният му живот остава колоритен и тръпчив – от сватбата на 21 години с жена, десет години по-голяма от него, до решението му да спре алкохола заради нея. А какъв точно е животът му, Борислав описва така: „Моят любовен живот е като шопската салата. Шопската салата има една странна тръпчивост между краставици и домати и отгоре има сирене. И не можеш да определиш какво точно ти харесва в шопската салата и кое прави шопската салата и без кое тя няма да е точно шопска салата“.

Пълната версия на интервюто с Борислав Соколов – Мис Бони може да бъде гледана в YouTube канала „Мон Дьо: Храмът на историите“.

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking