В 21 век най-голямата ни задача и отговорна мисия е да оставим мирен свят за децата си. Да няма никога повече майчини и детски сълзи и прекършени криле на деца. Това заяви президентът Илияна Йотова на Националния тракийски младежки събор „Илиева нива“. Събитието се проведе в едноименната местност край село Глумово, община Ивайловград, и отбеляза Деня на тракийското дете, на който се почита паметта на избитите през 1913 г. деца на тракийски бежанци. Тази година се навършват 30 години от изграждането на мемориалния комплекс.

Няма национален и геополитически интерес, който да оправдае избиването на над 200 деца и противопоставянето на една държава срещу друга, посочи президентът. На Илиева нива, Голготата на тракийските деца, един от уроците, които трябва да научим, е да не затваряме голямата книга на славната българска история, в която всяка страница има и трагедия, но има и величие, заяви Илияна Йотова.

Съюзите на тракийските дружества и Тракийският научен институт са внесли предложение до Светия синод за канонизиране на над 200 деца на тракийски бежанци, загинали през 1913 г., като светци. Инициативата беше обявена по време на Националния младежки тракийски събор „Илиева нива“ край Ивайловград, който събира ежегодно представители на институции, общественици и граждани в памет на трагичните събития.

Съборът, отбелязващ Деня на тракийското дете, е посветен на паметта на децата на бежанци от Южна Тракия, загинали по време на драматичните събития през 1913 г. По исторически данни тогава са убити над 200 пеленачета, укрити на южния бряг на река Арда, докато семействата им бягат от преследване.

Йотова: 110 г. извоюваната независимост е пример и отговорност

Снимки: Президентство

Президентът Йотова уважи събитието и заяви надежда, че т.нар. тракийски въпрос ще намери справедливо и мирно решение. Тя подчерта, че усилията трябва да бъдат насочени към диалог, компромис и защита на националния интерес, без допускане на нови конфликти. По думите ѝ основната отговорност на днешното поколение е да остави мирно бъдеще, в което няма място за насилие и страдание над деца.

113 години по-късно тракийската рана е жива, отбеляза президентът. „Тракийските бежанци искаха да са българи, искаха бъдеще за децата си, да запазят в себе си вярата и българското и затова бяха убивани по най-жестокия начин“, заяви държавният глава. По думите на Илияна Йотова раната продължава да кърви със семейните истории, запазени и предавани от поколение на поколение, с тъжните тракийски песни, на които и днес се учат децата. В тяхна памет трябва да сме тук и на всеки един паметник на тракийци, подчерта президентът.

В словото си пред техните потомци президентът Йотова изрази надежда скоро да настъпи справедливост за тракийските българи. „Имаме управляващи, на които възлагам голяма надежда и които няма да се притесняват да сложат българската карта и българския национален интерес там, където трябва - на най-високо ниво“, посочи държавният глава. По думите ѝ нямаме нужда от конфликти, но можем с преговори и със взаимни компромиси да въздадем справедливостта на тракийската кауза.

Редактор: Цветина Петкова